Ön tudja, mikor ülhet az autó első sorába a gyermek? – mutatjuk

Számos részletszabály foglalkozik a biztonsági gyermekülések használatával, amelyek be nem tartása esetén komoly pénzbírságra van kilátás.

Az első sorban használt hátrafelé néző gyermekülésnél fontos, hogy legyen deaktiválva az utasoldali légzsák

Például azt is szabályozzák, mikor és hogyan lehet az első sorban szállítani gyermekeket.

A második sorban nagyobb biztonságban utazik a gyermek

Amíg a hátsó sorban már 135 cm-es testmagasságnál fel lehet hagyni az ülésmagasító vagy gyermekülés használatával, az első sorban 150 cm-es magasságig kötelező ezen biztonsági felszerelések alkalmazása. Fontos, hogy a menetiránynak hátra felé néző gyermekülésnél legyen kikapcsolva az utasoldali frontális légzsák – van, ahol a slusszkulccsal lehet deaktiválnia rendszert, van, hogy menüből, de újabb autóknál automatikus felismerés is létezik.

