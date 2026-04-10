Ön tudja, mikor ülhet az autó első sorába a gyermek? – mutatjuk

Üléssortól függően eltérő szabályok vonatkoznak a biztonsági felszerelésekre. Csak megfelelően használt gyermekülés ment életet!
Számos részletszabály foglalkozik a biztonsági gyermekülések használatával, amelyek be nem tartása esetén komoly pénzbírságra van kilátás.
Például azt is szabályozzák, mikor és hogyan lehet az első sorban szállítani gyermekeket.
A második sorban nagyobb biztonságban utazik a gyermek
Amíg a hátsó sorban már 135 cm-es testmagasságnál fel lehet hagyni az ülésmagasító vagy gyermekülés használatával, az első sorban 150 cm-es magasságig kötelező ezen biztonsági felszerelések alkalmazása. Fontos, hogy a menetiránynak hátra felé néző gyermekülésnél legyen kikapcsolva az utasoldali frontális légzsák – van, ahol a slusszkulccsal lehet deaktiválnia rendszert, van, hogy menüből, de újabb autóknál automatikus felismerés is létezik.
