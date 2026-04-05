Sokkoló eredményt hozott az EU-ban kapható gyermekülések tesztje

Az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága által szervezett kampány során kilenc gyermekülést és három rögzítőtalpat vizsgáltak nyolc európai uniós országban. Az eredmények lesújtók: a kilenc ülésből mindössze egy felelt meg maradéktalanul a legújabb, ENSZ R129 szabvány szigorú követelményeinek. A többinél súlyos hiányosságokat tártak fel – nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is.

Komoly problémákat találtak az Unióban forgalmazott gyermekülésekkel

Az ütközési tesztek során több ülésnél szerkezeti hibák jelentkeztek: fejtámlák törtek el, és a gyerekek fejének, nyakának, mellkasának védelme is elégtelennek bizonyult a hirtelen becsapódás során. A statikus vizsgálatok sem hoztak jobb eredményt: hat ülésnél hiányoztak vagy hibásak voltak a figyelmeztetések, jelölések, illetve a használati utasítások. A hatóságok hat terméket súlyos kockázatúnak minősítettek, kettőt már vissza is hívtak a fogyasztóktól. A többi esetben még zajlik az értékelés.

Régi gyermekülést ne vegyünk

A szakértők szerint a szülőknek különösen körültekintőnek kell lenniük: csak az új, R129 szabványnak megfelelő üléseket érdemes választani, és kiemelten fontos a helyes beszerelés. Az ISOFIX rendszer használata például jelentősen növelheti a biztonságot.

A régi, R44 szabványnak megfelelő üléseket érdemes kerülni. Azokat a kereskedők már nem hozhatják forgalomba.

A vizsgálat egyértelmű üzenetet küld: a gyermekülés nem csupán kötelező tartozék, hanem életet mentő eszköz – de csak akkor, ha valóban megfelel a legszigorúbb előírásoknak.

Az Origo korábban arról írt, hogy az ADAC és az ÖAMTC autós klubok legutóbbi gyermekülés-tesztje is arról tanúskodik, még mindig vannak a piacon olyan gyermekülések, amelyek rendelkeznek minden hivatalos jóváhagyással, mégis életveszélyes a használatuk. Ezért szükséges a vásárlás előtt független tesztek alapján tájékozódni arról, milyen védelmet nyújtanak a kinézett darabok.