Elképesztő videókat találtak a rendőrök: négy év börtönt kapott a gyorshajtó!

Példátlanul súlyos, négyéves börtönbüntetést kapott egy svájci nő, akit többszörös gyorshajtás miatt ítéltek el. Szakértők szerint ez az egyik legsúlyosabb szankció, amit ilyen ügyben valaha kiszabtak az országban.

Az ügy különlegessége, hogy a nő nem traffipax vagy rendőri ellenőrzés miatt bukott le, hanem saját maga által készített felvételek alapján. A hatóságok egy másik eljárás során jutottak hozzá a telefonján tárolt videókhoz, amelyeken több gyorshajtást is dokumentált. Összesen nyolc esetet tártak fel 2021-ből, amelyek közül öt különösen súlyosnak minősült. Svájcban ilyen esetnek számít, ha a megengedett sebességet autópályán több mint 80 km/órával lépik túl.

Mennyivel ment a legdurvább gyorshajtás során?

A legsúlyosabb esetben a nő egy autópályán legalább 238 km/órás sebességgel haladt, miközben a megengedett maximum 120 km/óra volt. A bíróság megállapította, hogy legalább 25 másodpercen keresztül 200 km/óra felett vezetett, ráadásul éjszaka, miközben forgalom is volt az úton.

Bár a nő azzal védekezett, hogy érzelmileg nehéz időszakon ment keresztül, és azóta felhagyott a veszélyes vezetési stílussal, a bíróság ezt nem fogadta el. Külön súlyosító körülmény volt, hogy a per előtt nem sokkal ismét gyorshajtással összefüggő balesetet szenvedett.