gyorshajtás

Hatékony az átlagsebesség-mérés, 90%-ot esett a gyorshajtások száma

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Pontszerűen hatnak a traffipaxok, az átlagsebesség-mérés tényleg csökkenti a tempót. Coloradóban a kísérleti útszakaszon 90%-t esett a gyorshajtások száma.
Colorado államban komoly problémát jelent a gyorshajtás, saját bevallás alapján az autóvezetők 70%-a lépi túl a megengedett sebességet gyorsforgalmi úton, 2024-ben a túlzott tempó volt az uralkodó kiváltó ok a halálos baleseteknél. Ekkor kezdtek gondolkozni a megoldáson a törvényhozók, és kitalálták az átlagsebesség-mérés bevezetését. Az I-25 North gyorsforgalmi úton 8 kamerát helyeztek ki (táblával 100 méterrel előre jelzik ezeket), amelyek átlagsebességet-mérnek.

A gyorshajtásból származó bevételekből fejlesztik a rendszert.
Hatásos a gyorshajtás visszaszorítására az átlagsebesség-mérés
Fotó: CODOT

A gyorshajtásokból származó bevételből bővítik a rendszert

Február 13-án indították el a próbaüzemet, hogy legyen összehasonlítási alapjuk, majd március 1-jével elkezdték kiküldeni először is a figyelmeztetéseket, április 1-jével élesre kapcsolták a rendszert, azaz ezt követően már 75 dolláros büntetést küldtek ki minden egyes gyorshajtónak. A számok alapján 90%-kal csökkent a gyorshajtások száma a kérdéses útszakaszon, azaz tényleg visszavettek a tempóból az emberek. A sikeres tesztüzem alapján ki fogják terjeszteni az átlagsebesség-mérést Colorado területén, a gyorsforgalmi utak mellett iskolazónákban is megjelennek majd a kamerák. Ezek telepítését állami forrásból illetve az automata rendszer által kiküldött büntetésekből finanszírozzák.

 

 

 

