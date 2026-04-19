Hatékony az átlagsebesség-mérés, 90%-ot esett a gyorshajtások száma

Colorado államban komoly problémát jelent a gyorshajtás, saját bevallás alapján az autóvezetők 70%-a lépi túl a megengedett sebességet gyorsforgalmi úton, 2024-ben a túlzott tempó volt az uralkodó kiváltó ok a halálos baleseteknél. Ekkor kezdtek gondolkozni a megoldáson a törvényhozók, és kitalálták az átlagsebesség-mérés bevezetését. Az I-25 North gyorsforgalmi úton 8 kamerát helyeztek ki (táblával 100 méterrel előre jelzik ezeket), amelyek átlagsebességet-mérnek.

Hatásos a gyorshajtás visszaszorítására az átlagsebesség-mérés

A gyorshajtásokból származó bevételből bővítik a rendszert

Február 13-án indították el a próbaüzemet, hogy legyen összehasonlítási alapjuk, majd március 1-jével elkezdték kiküldeni először is a figyelmeztetéseket, április 1-jével élesre kapcsolták a rendszert, azaz ezt követően már 75 dolláros büntetést küldtek ki minden egyes gyorshajtónak. A számok alapján 90%-kal csökkent a gyorshajtások száma a kérdéses útszakaszon, azaz tényleg visszavettek a tempóból az emberek. A sikeres tesztüzem alapján ki fogják terjeszteni az átlagsebesség-mérést Colorado területén, a gyorsforgalmi utak mellett iskolazónákban is megjelennek majd a kamerák. Ezek telepítését állami forrásból illetve az automata rendszer által kiküldött büntetésekből finanszírozzák.