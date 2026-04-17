Hülyét csinált a hatóságból a pofátlan gyorshajtó, a végén mégis ráfázott

Az Egyesült Államok fővárosában, Washington D.C.-ben az a különös jogi helyzet állt elő, hogy a város minden gyorshajtó paradicsomává vált. A környező államokban regisztrált autók tulajdonosainak kiküldték ugyan a bírságokat, de ha nem fizették be, a hatóságok tehetetlenek voltak.

Ritka az ennyire pofátlan gyorshajtó

Egy Marylandben regisztrált Audi Q5 tulajdonosa pofátlanul vissza is élt a rendszerrel, szinte szándékosan halmozta a gyorshajtásokat. Összesen 893 büntetést kapott átszámítva 80 millió forint értékben, és egyiket sem fizette be. Hosszú tétlenség után a rendőröknek sikerült elintézniük, hogy a fővároson kívül lefoglalhassák az autót, de ezzel is csak a be nem fizetett bírságok egy része térült meg.

Yesterday, MPD's Traffic Enforcement Unit and our partners at @DCDPW impounded a vehicle with 893 outstanding tickets, totaling over $260,000 in fines!



Repeated disregard of traffic law is unacceptable. We'll continue to track down scofflaw vehicles to keep DC roadways safe. pic.twitter.com/ugrxMPtJto — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 9, 2026

A rendőrség azt ígéri, folytatni fogja a notórius száguldozók levadászását, bár a jogkövető állampolgároknál azért sikerült kiverni a biztosítékot azzal, hogy hagyták majdnem ezer bírságig fajulni a helyzetet.