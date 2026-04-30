Ha kényelmesen akar vezetni, ilyen autót válasszon!

A Német Autóklub, az ADAC vizsgálata több mint száz új modellt elemzett, és külön értékelte a körkörös kilátást: mennyire takarják ki az oszlopok a gyalogosokat, mennyire átlátható a karosszéria, milyen nagy a holttér elöl, oldalt és hátulés mennyire segíti vagy nehezíti az autóvezetőt a forma.

A Mini Cooper az egyik legjobban átlátható autó a piacon

A győztesek között meglepően sok kompakt és egyszerűbb felépítésű gépkocsi szerepel – ami jól mutatja, hogy a jó design néha a visszafogottságról szól. A lista élén például a Mini Cooper végzett, amely kis mérete és nagy üvegfelületei miatt kivételesen jó kilátást biztosít minden irányba. A vezető szinte „kint ül” a forgalomban, ami parkolásnál és városi manővereknél óriási előny.

Nem véletlen, hogy az ADAC szerint ez az egyik legjobban átlátható modern autó.

Szintén kiemelkedően szerepelt a Hyundai i10, amely különösen a városi használatban erős.

Nagy autók is a dobogón

A dobogóra – némileg meglepő módon – nemcsak kisautók kerültek fel: az Audi Q8 és a Subaru Outback holtversenyben végzett az élmezőnyben, míg az Audi A6 Avant zárta az első ötöt. Az ADAC szerint ezeknél az autóknál a viszonylag alacsony övvonal, a nagy üvegfelületek és a jó oszlopgeometria együttesen segíti a jó körbelátást.

Bár a modern kamerák sok mindent megoldanak, az ADAC szerint még mindig nincs jobb annál, mint amikor a vezető tényleg kilát az útra a saját szemével.

Az Origo az utóbbi napokban arról írt, hogy mely autókból a legrosszabb a kilátás vezetés közben.