Halálos budapesti száguldás: ezek miatt történtek tragédiák!

Érdekes és egyben tanulságos videó jelent meg a nemrég történt, halálos áldozatokat követelő budapesti baleset apropóján. Csősz Krisztián, a BPiAutósok.hu portál alapítója tényekkel támasztja alá gondolatait.

Amikor gondolkodni kéne

A képkockák láttán természetesen mindenkinek megvannak a saját gondolatai, retorziói, egy azonban örökre megmarad: tragédia történt! Életek, családok, barátságok, karrierek mentek egy csapásra tönkre, sok esetben jogos az ösztönös bosszúvágy, vagy éppenséggel az igazságszolgáltatás iránti természetes elvárás. Meglátjuk, miközben folyamatos a józan ostorozás: vigyázzunk egymásra!