Léteznek olyan használt autók, amelyeken nem bukik az ember eladáskor

A japán hot hatch, a Honda Civic Type R újonnan került történetünk főhőséhez, persze a 34 990 dolláros litaáron felül az extrákra is ment egy kis pénz. Akkoriban ez teljesen átlagosnak számított egy ilyen teljesítményű és hírű modellért, ám azt valószínűleg a tulaj sem gondolta, hogy szinte semmit nem bukik rajta. Az évek során amúgy a nő láthatóan vigyázott a Hondájára: nem gyilkolta szét, nem tette tönkre, és a futásteljesítmény is ésszerű keretek között maradt. Pont az a fajta tulaj volt, akiről minden használt autó álmodik: vigyázott rá, mint egy kincsre.

Szinte újkori árán ment el ez a megkímélt használt autó - 9 év és 70 000 km után!

Gondos tulaj, megkímélt használt autó, elszálló árak

Közben valami furcsa történt: a Civic Type R-ből KULTAUTÓ lett; egyfajta modern klasszikus, amire a rajongók elkezdtek vadászni, az árak pedig elszálltak, mint egy rakéta. Amikor végül meghirdette az autót, jött a nagy meglepetés, több mint 32.000 dollárért kelt el a 2017-es Civic Type R. Ez most komoly?! Igen! Majdnem annyiért, mint újonnan. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos alig bukott. Egy olyan világban, ahol az autók általában az első pillanattól kezdve veszítenek az értékükből. S mi kellett ehhez? Több tényező szerencsés kombinációja: limitált elérhetőség, brutális teljesítmény, ikonikus státusz, és persze a rajongók, akik hajlandók mélyen a zsebükbe nyúlni egy jó állapotú példányért. A Civic Type R pont ilyen: még évek múltán is mosolyt csal a sofőr arcára. A sztori tanulsága pedig egyértelmű: bár az autó ritkán jó befektetés, néha akadnak kivételek.