Eladó Zámbó Jimmy Suzukija – vicces autós hirdetések

Ha valaki azt hiszi, hogy a használt autók piacán már mindent látott, annak érdemes egy pillantást vetnie a legfrissebb – vagy inkább legfrappánsabb – hirdetésekre.
A dél-koreai Hyundai például új, házias ízt kapott, amikor Hunyadi-ként került fel a kínálatba – írja a Feol. A név persze annyira magyarosan hangzik, hogy az ember szinte várja, mikor száll ki belőle egy csapat középkori vitéz. Az 1999-es „Hunyadi Trajet” például akár csapatszállítónak is beillene – legalábbis a hirdetés szerint.
Vagyonőrt is találunk a használt autók piacán
És persze ott vannak a Suzukik. A közkedvelt Wagon R és Wagon R+ típusok nevei valamiért mágnesként vonzzák a félreírásokat. A „vagyonőr” becenév nem véletlen: a hirdetők gyakran olyan formában írják le, hogy az embernek az jut eszébe, mintha az autó munkahelyi beosztást kapott volna.
A csúcs azonban talán mégis az, amikor valaki a Renault Mégane-ból kiindulva egyszerűen csak fonetikusan magyarul írja le a típust – évjárati tévedéssel és EU előtti rendszámmal megspékelve. Mert ha már lúd, legyen kövér.
Az eladók kreativitása határtalan, amire egy újabb bizonyíték egy zöld Suzuki Swift.
Az Esztergomban készült autót nem mással, mint Zámbó Jimmyvel hirdették meg a Marketplace-en a használt autók között.
Ismereteink szerint a Királynak sosem volt ilyen kocsija, a 90-es években ő Mercedesszel járt.
A használtautó-hirdetések világa tehát nemcsak járműveket, hanem naponta újabb és újabb humorbombákat is szállít. Egy biztos: a magyar kreativitás kormánya mindig teljesen jobbra tekerve áll.