Csak használt autóra telik a magyaroknak, de azzal családtagként bánunk

Nyílt végű autólízing-szolgáltatást indított a Cofidis, amelynek apropóján felmérte a magyarok autóhasználati és finanszírozási szokásait, legyen szó új- vagy használt autóról. A kutatás eredményei szerint Magyarországon tízből hét háztartás rendelkezik saját autóval, 15 százalékuknak pedig több gépjárműve is van. Budapesten jóval kevesebben használnak autót (58%), mint a vidéki városokban (69%) és falvakban (71%), sőt a fővárossal összehasonlítva vidéken kétszer annyian rendelkeznek egynél több kocsival. Céges autóval a megkérdezett háztartások 14 százaléka jár, de vidéken szintén nagyobb arányban találhatók céges kocsik, mint Budapesten. A válaszadók körülbelül harmada véli úgy, hogy a céges autó státuszszimbólumnak számít, de ez az arány magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, és a közép-magyarországi régióban élők között.

A magyar tulajdonosok háromnegyede használt autót vásárolt legutóbb

Fotó: Cofidis

Családtagként tekintünk használt autónkra

A magyarok többsége (58%) szerint idehaza az autó szinte családtagnak számít, és gépjárműtulajdonosok 85 százaléka valóban így is érez négykerekűje iránt. Meglévő kocsiját a megkérdezettek háromnegyede használtan vásárolta, felük 5 évnél régebbi modellt választott, közel harmaduk pedig tíz évnél régebbi gyártmányt engedhetett meg magának.



Járművásárláskor a férfiak jóval nagyobb arányban választottak új autót, mint a nők, ahogy a 60 év feletti vásárlók, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a fővárosban élők között is az átlagnál jóval többen döntenek új autó beszerzése mellett. A gépjárművel rendelkezők kétharmada önerőből vásárolta meglévő autóját, sokan pedig részben vagy egészben hitelt, illetve vannak, akik autólízinget vettek igénybe. Tízből hétnek már lejárt a finanszírozása, és döntő többségük (85%) ezután megtartotta kocsiját, de néhányan családtagoknak adták tovább (7%) vagy a piacon értékesítették (6%), illetve beszámíttatták új autó vásárlásába (3%).

Most sem telne új autóra

Idehaza tízből hárman terveznek autóvásárlást, többségük 3 éven belül. A vételt fontolgatók közel kétharmada használt gépjárműben gondolkodik, felük 5 éves vagy fiatalabb típust szerezne be. Egyötödük nyitott arra, hogy elektromos autóra váltson. Az autóvásárlást tervezők közel fele (46%) 5 millió forintnál olcsóbb kocsit venne, minden harmadik (34%) 5-10 milliós autót nézne ki magának, tizedük pedig a 10 millió forint feletti példányokból válogatna.