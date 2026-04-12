Helycserés támadás: az akkumulátor helyére kerül BMW új hidrogéntankja

Egészen mostanáig méregdrágán gyárthatóak voltak a tüzelőanyagcellás járművek, aminek több oka is volt. Egyfelől viszonylag kis szériában készültek, másrészt helyet kellett találni a karosszérián belül a hidrogéntartályoknak, ami miatt komoly változtatásokat kellett végrehajtani a konstrukción. Azonban vannak olyan cégek, amelyek kitartanak az akkumulátoros-elektromos autók alternatívájának szánt tüzelőanyagcellás-elektromos autók mellett, ezek közül a BMW és a Toyota például stratégiai partnerek, közösen fejlesztik a technikát. Amíg a japánok már egy ideje kínálnak megvásárolható tüzelőanyagcellás autót, a németek csak 2028-ban dobják piacra a saját autójukat – egy forradalmi újítással.

Egy elektromos autó, kétféle áramforrással - ezt tudja a következő generációs BMW hidrogén-technológia

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

A technológiasemlegesség elektromos autón belül is működik

A BMW által kifejlesztett új hidrogéntároló rendszer különlegessége, hogy az viszonylag kis átmérőjű, csőszerű hidrogéntartályokat használ, amelyek közül az iX5 Hydrogen esetén hét darabot helyeznek el egy lapos és széles házon belül, ezt pedig egyszerűen oda rögzítik, ahol egyébként az akkumulátoros-elektromos iX5-ös akkumulátora található. Nem kell hozzányúlni a karosszériához, az elektromos hajtáshoz – a tüzelőanyagcella kényelmesen elfér az egyéb elektronikákkal együtt az orrban –, az összeszerelés folyamata se változik, ami nagyban csökkenti a gyártási költségeket. Ennek ellenére a várható kis darabszámok miatt – még 2028-ban se várható, hogy teljes lefedettséget biztosítanak a hidrogénkutak – várhatóan a tüzelőanyagcellás hajtás lesz majd a legdrágább az új BMW X5-ös kínálatból.