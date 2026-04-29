Hihetetlen dráma: a céltól 7 km-re égett ki a szervizbe tartó klasszikus Porsche

Nem volt jó napja a tulajdonosnak, a szerviz felé menet égett ki a ritka autó. A Strosek Porsche 928-asból kevesebb, mint 100 darab készült.
Hétfő reggel nem sokkal 9 óra előtt érkezett a bejelentés a Heidenheimi Tűzoltósághoz, miszerint egy autó ég a Clichy utcán. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, már lángok csaptak ki a motortérből. Azonnal megkezdték az oltást, szerencsére a Porsche vezetője időben ki tudott szállni az autóból, és a járókelőknek se lett baja.

Gazdasági totálkáros lett a Strosek-Porsche 928, de ez nem jelenti a halálát.
A szervizbe tartott a klasszikus Porsche, de már nem érkezett meg oda
Fotó: Feuerwehr Heidenheim

A gazdasági totálkár nem feltétlen jelenti a különleges Porsche végét

Az 1990-ben gyártott Strosek-tuningos Porsche 928-as tulajdonosa épp a szervizbe tartott a ritka autójával – azonban 7 kilométerrel a cél előtt kigyulladt az autó. Mintegy másfél évtized alatt kevesebb, mint 100 darb Porsche 928-ast építettek át széles karosszériájú Strosek-modellé, anno a szériamodell dupláját, 200 000 márkát kellett fizetni az autóért, ami ma is 80-100 000 eurót ér, azaz nem igazán változott az értéke. Mivel csak a motortér égett ki, elképzelhető, hogy a gazdasági totálkár ellenére felújítják az autót.
 

 

