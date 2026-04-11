kínai gyártó

Hoppá: egyre több német vásárolna kínai autót!

Egyre több német autóvásárló tekintget Kína felé. A Horváth tanácsadó cég felmérése szerint a megkérdezettek több mint fele (52 százalék) nyitott a kínai autókra.
Már Németországba is számít az ár! Sok vásárló számára kiemelkedő jelentőséggel bír az alacsony ár és a jó ár-érték arány. Ugyanakkor a kínai autók teljesítménye és dizájnja is kedvező fogadtatásra talál, de azért még bőven maradtak aggodalmak velük kapcsolatban: a potenciális vásárlók 44 százaléka minőségi hiányosságoktól tart, 29 százalék pedig általában kevéssé bízik a kínai márkákban. Körülbelül az egynegyedük az adatvédelem miatt aggódik a hálózatba kapcsolt járművek esetében. A Horváth tanácsadó vállalatnál Georg Mrusek azonban azt nyilatkozta a német Bildnek, hogy a „kínai gyártók egyre fontosabbá válnak Európában, és nyitottabb ügyfelekkel találkoznak. Ez a globális autóipar átrendeződését mutatja.”

Egyre több német autóvásárló veszi figyelembe a kínai autókat.
A BYD a legismertebb kínai autó Németországban
Fotó: BYD

Gyorsan nő a kínai autók részesedése Európában

Az eladási számok magukért beszélnek: a kínai gyártók piaci részesedése Európában 2,7 százalékról (2024 első negyedévében) 8,0 százalékra nőtt (2025 negyedik negyedévére). Különösen Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Olaszországban népszerűek ezek a modellek. Norvégiában pedig, ahol különösen magas az elektromos autók aránya, akár 13,8 százalékos piaci részesedést is elértek. Németországban ugyanakkor a kínai gyártók piaci részesedése jelenleg még viszonylag alacsony, 2,4 százalék. Mrusek magyarázza: „Németország továbbra is nehéz piac. Az erős hazai márkák és a magas ügyféligények megnehezítik a kínai gyártók itteni áttörését.”
Problémát jelent, hogy a gyártók nagyrészt még ismeretlenek a német piacon. A kínai gyártók közül Németországban a 2025-ös teljes évben az MG Motor vezetett 26 479 eladott autóval. A BYD követi 23 306 új regisztrációval és hatalmas, 706,2 százalékos eladásnövekedéssel. A Leapmotor és az XPeng – a harmadik és negyedik helyen – jóval kevesebbet adtak el. Ám a nyitottság gyorsan nő Németországban is.
 

 

