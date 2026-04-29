Hoppá: nem Kínából jön a legfürgébb elektromos autó!

Hat évvel ezelőtt döntötte el a Ford, hogy extrém körülmények között is kipróbálja az elektromos autót, és életre hívták a Mustang Cobra Jet programot. Első körben egy 1400 lóerős autót építettek, majd következett az 1800 lóerős Super Cobra Jet 1800, most pedig már a Cobra Jet 2200-nál tartunk - a két darab 1200 lóerős hajtómotor rendszerteljesítményét az akkumulátor teljesítményleadása korlátozza 2200 lóerőre. Ezenkívül még radikális tömegcsökkentést hajtottak végre, például csak a fólia-dekornál 10 kg-ot spóroltak azzal, hogy különösen vékony bevonatot választottak.

Ez a 2200 lóerős Ford Mustang a legfürgébb elektromos autó a világon

Ötfokozatú váltót használ a 2200 lóerős elektromos autó

Az NHRA Charlotte gyorsulási versenyen aztán szabadjára engedték a Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 versenyautót, ami 6,76 másodperc alatt tette meg a negyedmérföldes távot 222 mérföld/órás, azaz 357 km/órás csúcssebességgel. Ezzel a Ford célgépe lett a legfürgébb elektromos autó a világon. Annak érdekében, hogy a hatalmas teljesítményt a talajra tudja vinni az autót, speciális kuplungot és ötfokozatú váltót használnak, a biztonság kedvéért pirotechnikai (robbanópatron) áramtalanítót is beépítettek, ezt a mentőszemélyzet is tudja aktiválni kívülről.

