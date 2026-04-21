Hoppá: olcsóbb lett a kötelező és a casco biztosítás!

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első negyedévben megkötött teljes körű, casco szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forintos szinttől. Ennél is jelentősebb, 16,5 százalékos csökkenés tapasztalható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíjában, melynek aktuális összege 58 400 forint. A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók casco díja csökkent, ennek átlagos mértéke 236 400 forint volt az elmúlt negyedévben. Eközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot (-2,6%) fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 193 500 forint (-5,6%), míg hazai adásvétel esetén 213 400 (-9,1%) forint volt.

A díjcsökkenéstől azt várják, többen kötnek majd casco biztosítást az autójukra

Egyre többen kötnek kiegészítő biztosításokat

„Az alacsonyabb díjak mellett egyre inkább megéri casco biztosítást kötni, amely az egyedüli védelmet jelenti a lopáskárok, a saját hibából bekövetkező töréskárok, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károk (vihar, jégverés, áradás stb.) ellen is – magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Adataink szerint immár egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték (ez az arány egy évvel ezelőtt még csak 26 százalék volt.)”

Az MNB legfrissebb, 2025 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint 2020 óta változatlanul 1 millió élő casco szerződést kezelnek a hazai biztosítók, ami azt jelenti, hogy ötből négy jármű továbbra sem rendelkezik ilyen biztosítási fedezettel. Remélhető, hogy a jelenleg zajló díjcsökkenés újabb rétegek számára is vonzóvá teszi a cascót, és végre emelkedésnek indulhat a biztosítottak aránya.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 40 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást, tavaly ez az arány még csupán 33 százalék volt. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 20 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (12%), és szinte azonos, 8 százalékos arányban választják a járműben ülők balesetbiztosítását, az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy egyéb casco-kárát fedező szolgáltatást, a hibás tankolás biztosítását, a gumiabroncsdefekt-biztosítást, illetve a műszaki hiba assistance-t is.

Ma a díjfizetésre már szinte senki nem használ sárga csekket a casco esetében sem: három év alatt 9-ről 3 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya (az online kötések között mindössze 1,5 százalék ez a mérték), ami a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya a tavalyi 53 százalékról immár 55 százalékra emelkedett.