Horrorfilmmé változott egy csendes utca, csoda, hogy senki sem halt meg

A „horrorfilm” az Egyesült Államokban játszódik, a drámai történéseket egy San Antonio-i biztonsági kamera rögzítette egy békés kertvárosban. Az még nem látszik, csak sejteni lehet, hogy egy motoros óriási tempónál elvesztette az uralmát a jármű felett, majd – innen kezdődik a felvétel – végigcsúszott az úton, egyenesen a járdán álló gyerekcsapat felé.

Horrorfilmbe illő balesetnek lett szemtanúja egy biztonsági kamera

Ekkor jön a horrorfilmbe illő rész

A motor belecsapódik a padkába és azonnal felrobban! A lángoló roncs pörögve repült tovább, centikkel kerülve el a menekülő gyerekeket, akik sprintelnek a tűzcsóva elől. Szerencsére megúszták a balesetet, ahogy nagyjából a motoros is. Bár a becsapódás után ő maga is lángra kapott, mire – teljes pánikban – átfutott az út túloldalára, kialudt a tűz. A motorost végül másodfokú égési sérülésekkel szállították a helyi kórházba – közölte Bexar megye seriffhivatala. A környékbeli lakók szerint nem ez volt az első hasonló eset, és azonnali intézkedéseket – fekvőrendőr és stop táblák kihelyezését – követelnek, mielőtt újra súlyos tragédia történik.