Húsvéti ittas vezetés: nemcsak a jogosítvány, a biztosítás is ugorhat!

Hiába a zéró tolerancia és az ünnepi razziák, sokan még mindig úgy gondolják, belefér egy-két ital vezetés előtt. A számok azonban kijózanítóak: tavaly húsvétkor 450 ittas sofőrt szűrtek ki a rendőrök az ellenőrzések során, közülük több mint kétszáz ellen büntetőeljárás is indult. És ez csak a jéghegy csúcsa.
A statisztikák szerint az ittas vezetés továbbra is súlyos probléma Magyarországon, és húsvétkor ez hatványozottan igaz. Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 ült volán mögé ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az alkoholszint mértéke miatt büntetőeljárás is indult.

Húsvéti razziák: még mindig sok az ittas sofőr
Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Tavaly 848 olyan közlekedési baleset történt, amelyben alkoholos befolyásoltság alatt álló személy okozott személyi sérülést. Az esetek többségében személyautó-sofőr volt a vétkes, de motorosok és kerékpárosok is gyakran érintettek. A következmények nem merülnek ki egy bírságban. 

Az ittas vezetőt évekre eltilthatják a járművezetéstől, és a jogosítvány visszaszerzéséhez kötelező utánképzés is társul. 

Súlyosabb esetben akár szabadságvesztés is kiszabható. És itt jön a kevésbé ismert, de annál fájóbb rész: ha baleset történik, a biztosító könnyen kihátrál.

Húsvétkor sokan bátrabbak

Casco ide vagy oda, 0,8 ezrelék feletti véralkoholszintnél szinte biztos a kártérítés elutasítása. A kötelező biztosítás ugyan fizet a vétlen félnek, de a biztosító ezt az összeget utólag – akár 5 millió forintig – visszakövetelheti az ittas károkozótól. Ha pedig nincs is érvényes biztosítás, a teljes kárt a sofőrnek kell állnia.

Húsvétkor sokan gondolják úgy, hogy elnézőbbek a rendőrök, de ez nem igaz. És sokan abban bíznak, hogy pár óra alvás után már vezethetnek. Csakhogy az alkohol lebontása lassú folyamat: a csúcsszintet 60–90 perc után éri el, felezési ideje pedig körülbelül 5 óra. A szervezetből való teljes kiürülés akár egy napig is eltarthat, miközben a szonda még jóval később is jelezhet. A tanulság egyszerű, mégis sokszor figyelmen kívül hagyott: ha ittál, ne vezess! Egy taxi ára eltörpülhet amellett, amit egy rossz döntés következményeként fizetni kell – pénzben és emberileg egyaránt.

Az Origo a napokban arról írta, mennyit kell fizetni ittas vezetésért a magyarok kedvelt nyaralóhelyein. 

 

