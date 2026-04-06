Húsvéti ittas vezetés: nemcsak a jogosítvány, a biztosítás is ugorhat!

A statisztikák szerint az ittas vezetés továbbra is súlyos probléma Magyarországon, és húsvétkor ez hatványozottan igaz. Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 ült volán mögé ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az alkoholszint mértéke miatt büntetőeljárás is indult.
Tavaly 848 olyan közlekedési baleset történt, amelyben alkoholos befolyásoltság alatt álló személy okozott személyi sérülést. Az esetek többségében személyautó-sofőr volt a vétkes, de motorosok és kerékpárosok is gyakran érintettek. A következmények nem merülnek ki egy bírságban.
Az ittas vezetőt évekre eltilthatják a járművezetéstől, és a jogosítvány visszaszerzéséhez kötelező utánképzés is társul.
Súlyosabb esetben akár szabadságvesztés is kiszabható. És itt jön a kevésbé ismert, de annál fájóbb rész: ha baleset történik, a biztosító könnyen kihátrál.
Húsvétkor sokan bátrabbak
Casco ide vagy oda, 0,8 ezrelék feletti véralkoholszintnél szinte biztos a kártérítés elutasítása. A kötelező biztosítás ugyan fizet a vétlen félnek, de a biztosító ezt az összeget utólag – akár 5 millió forintig – visszakövetelheti az ittas károkozótól. Ha pedig nincs is érvényes biztosítás, a teljes kárt a sofőrnek kell állnia.
Húsvétkor sokan gondolják úgy, hogy elnézőbbek a rendőrök, de ez nem igaz. És sokan abban bíznak, hogy pár óra alvás után már vezethetnek. Csakhogy az alkohol lebontása lassú folyamat: a csúcsszintet 60–90 perc után éri el, felezési ideje pedig körülbelül 5 óra. A szervezetből való teljes kiürülés akár egy napig is eltarthat, miközben a szonda még jóval később is jelezhet. A tanulság egyszerű, mégis sokszor figyelmen kívül hagyott: ha ittál, ne vezess! Egy taxi ára eltörpülhet amellett, amit egy rossz döntés következményeként fizetni kell – pénzben és emberileg egyaránt.
