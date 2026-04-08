Dermesztő valóság? Nem mindegy, milyen hűtőládát választunk a nyárra

Jön a nyár, mi pedig a forróság elől a legszívesebben vízpartra menekülünk. Akár az utazás során, akár a kempingezésnél, akár egy tóparton, ha szeretnénk hűs italokat inni és friss rágcsálnivalót harapni, a hűtőláda jó szolgálatot tesz. De vajon mindegyik egyforma? Ennek jártunk utána.
Nyáron, ha hosszabb útra indulunk autóval, akkor a hűtőláda elengedhetetlen. Van belőlük kerekes, 230 és 12 voltos csatlakozóval szerelt, otthon is használható kivitel. A lényeg, hogy a kis ventilátort használó termoelektromos hűtőládák lényegesen olcsóbbak és kompaktabbak, mint a kompresszoros társaik, így sokkal alkalmasabbak autós utazásokhoz. De vajon rekkenő hőségben is hidegen tartják az üdítőinket és kajáinkat ezek a szerkezetek?

A nyári kánikulában aranyat érhet egy hűtőláda a kocsiban
Ahogy az az Autobild tesztjéből kiderül, közel sem mindegy, hogy milyen hűtőládát választunk. Míg papíron mind kiválóan működik, addig a valóság más: miközben egyes modellek a legforróbb kánikulában is megállják a helyüket mini hűtőként, addig mások alig pár fokkal csökkentik a hőmérsékletet vagy csúnyán elromlanak, a különbség pedig akár sokkoló is lehet. Ám a legnagyobb pofont mégis az adja, hogy akadnak olyan dobozok, amelyek pillanatok alatt leszívják az akkumulátort.

Fagyasztásra nem jó a hűtőláda

Szerencsére a jobbak okosabban gazdálkodnak az energiával, s nem hagyják, hogy kiszáradjunk. S az sem mindegy, hogy az utazás során hangosan zúg mellettünk egy láda, folyamatosan az idegeinken táncolva. Fontos figyelembe venni, hogy ezek a hűtőládák nem igazi hűtők, ezért alkalmatlanok a fagyasztásra. Működésük nagyban függ a külső hőmérséklettől, a legjobbak körülbelül 20 Celsius-fokkal tudnak a környezeti hőmérséklet alá menni. 

A maximális hatékonyságuk érdekében érdemes előre lehűteni az italokat, s érdemes otthon előre bedugni a ládát is. 

Ha nem hagyjuk ezeket napon, nem nyitogatjuk feleslegesen, és jégakkuval is felszerelkezünk, sokkal jobb lesz a teljesítményük. Sok típus lehetővé teszi az energiaáramlás megfordítását is, így a hűtők melegen tartására is használhatók!

 

