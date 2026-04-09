Ilyen csodabogarat még nem láttunk a magyar utakon!

Első pillantásra egy különös, már-már játékautóra emlékeztető jármű tűnt fel a zalai belvárosban, amely még a tapasztalt autósok figyelmét is megragadta. A szokatlan szerkezet beazonosításához végül a mesterséges intelligencia segítségét hívták.

Így néz ki a kínai Jingpeng mopedautója

A válasz pedig rávilágított: a kínai Jingpeng mopedautóról, vagy más néven mikroautóról van szó, amely valahol félúton helyezkedik el a robogók és a hagyományos személyautók között. Ezek a járművek többnyire háromkerekűek és teljesen elektromos hajtásúak. Egyetlen feltöltéssel 50-70 kilométer megtételére képesek, végsebességük pedig általában 25-45 km/óra között alakul, így akár külön jogosítvány nélkül is vezethetők bizonyos feltételekkel – írja a Zaol.

Praktikus kis autó

A mopedautók legnagyobb előnye a praktikum: zárt utasterük megvédi az utast az időjárástól, miközben olyan extrákat is kínálnak, mint az ablaktörlő, a világítás vagy akár a fűtés. Nem csoda, hogy elsősorban városi közlekedésre, rövid utakra, bevásárláshoz vagy idősebbek számára jelentenek ideális megoldást.

Bár elsőre meglepő lehet az áruk – 2026-ban akár 2,5-3,5 millió forintba is kerülhetnek –, fenntartásuk jóval olcsóbb, mint egy hagyományos autóé, és parkolásuk is egyszerűbb.

Amúgy Zalaegerszegen a különös jármű emblémája is sokakat megtévesztett: nem egy európai luxusmárkát rejt, ez nem Mercedes, hanem a Jinpeng jelzése, amelynek modelljei Magyarországon gyakran más néven kerülnek forgalomba. A zalai utcákon feltűnt mikroautó így nemcsak egy furcsa látványosság, hanem egy jövőbe mutató közlekedési forma előhírnöke is lehet.