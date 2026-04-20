Ilyen nincs: becsavarodott a BMW!

Nem csak az autók fejlesztésével foglalkoznak Münchenben. A BMW által szabadalmaztatott csavarral igazán egyedi lehet a belső tér.
Egyhornyú (hagyományos), kereszthornyú (csillag), Torx, Imbusz – barkácsolók számára egyértelmű, hogy a csavarok fejéről van szó. Ha minden a müncheni gyártó akarata szerint történik, akkor hamarosan ezekhez csatlakozik a BMW-fejű csavar is, amelynél a márkalogót felhasználva lehet be- vagy kihajtani a rögzítőelemet – legyen szó konkáv vagy konvex kialakításról.

Meglepően sokoldalú a BMw-márkajelzés, csavarfejen is jól mutat és praktikus
Fotó: BMW

Nem tudni, meddig kell várni a BMW-csavarra

A BMW tavaly december 11-én szabadalmaztatta a megoldást, amellyel véget érhet a látható csavarok száműzése, hiszen abba igazán nem köthetnek bele a minőségérzet-fetisiszták, hogy márkalogóval szórják tele például a műszerfalat. A márkaidentitás növelése mellett külön előny lehet, hogy a látható csavarok segítségével egyszerűbben lehet konstruálni a műszerfalat, ami a gyártási költségek csökkentéséhez vezet. Így pedig rövid úton visszajön az a pénz, amit az egyedi csavarok és az azokhoz szükséges csavarhúzók készítése jelent. A szabadalmi beadványból az nem derül ki, hogy a BMW mikor akar piacra lépni a saját csavarjával.

Látható helyen alkalmaznák a BMW-fejű csavarokat.
 

 

