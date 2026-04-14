Hihetetlen dolog miatt bírságoltak meg egy autóst, fotó is készült róla!

Azért büntetett meg egy spanyol autóst a hatóság, mert egy létrát szállított az autója anyósülésén (a beágyazott poszt lapozható!), ráadásul a biztonsági övvel rögzítve. A sofőr felhúzta magát az indoklás miatt, az Instagramon osztotta meg a történetét.

A férfi 80 eurós (30 ezer forint) bírságot kapott a létra miatt, pedig úgy érzi, semmi rosszat nem tett. "Egy 140 centis, 1,2 kilós létrát vittem magammal bekötve, bezzeg egy 120 kilós emberrel semmi gond" - háborgott.

Igazságos volt az indoklás?

A bírság kapcsán a "járművezető egyéb kötelezettségeinek megszegését" jelölték meg. Ez a pont azt részletezi, hogy a sofőr köteles biztosítani menet közben a megfelelő mozgás- és látóteret, az állandó figyelmet, garantálva a saját, az utasok, illetve a többi közlekedő biztonságát. A hatóság tehát úgy ítélte meg, hogy az anyósülésen szállított létra nem elég biztonságos - jobb lett volna a csomagtartóba tenni...