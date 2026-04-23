Itt a vége? Egészségügyi kockázatot jelent az autóvezetés

A HEM töltőállomásokat üzemeltető Tamoil megbízásából 2026. áprilisában 2574 ember megkérdezésével végeztek közvélemény-kutatást „Autóvezetés & Egészség” címen, amelynél kifejezetten arra voltak kíváncsiak, hogyan viselik az emberek az vezetést. Nem véletlen, a válaszadók 39%-a mondta azt, hogy napi több mint egy órát tölt a volán mögött, ami meg is látszik a válaszokon.

A hosszú ideig tartó autóvezetés csak az emberek 28%-ánál megy tünet nélkül

Az emberek többségének fizikai panaszt okoz a hosszas autóvezetés

A legtöbben deréktáji panaszokat említettek (39%), majd a nyak- és válltájék következik (34%). A válaszadók 21%-ának szempanaszai vannak hosszú autóvezetést követően, de a lábakban érzett zsibbadás (14%) vagy a fejfájás (11%) se ritka. Csak a válaszadók 28%-a mondta azt, hogy nem okoz gondot az autóvezetés. A hosszan tartó erős koncentrálás mellett a komfortfunkciók használatának mellőzése lehet az oka az egészségügyi panaszoknak, hiszen 58% ugyan beállítja az ülést, de csak 28% használja a deréktámaszt – 17% egyáltalán nem törődik az ülés beállításával.

