Hamarosan az autónk dönt: ittas vezető ül-e a volán mögött?

Nemsokára egy új korszakba léphetünk: az Egyesült Államokbeli Kongresszus által elfogadott Infrastrukturális Beruházási és Munkahelyteremtési Törvény előírta, hogy az új kocsikat olyan vezetőfigyelő rendszereket kell felszerelni, amelyek felismerik az ittas vezetőket. A törvényjavaslat három évet adott a gyártóknak a fejlesztésre, valamint egy 2027-es határidőt a bevezetésre. Ám lehet, hogy most még nem kerül erre sor. Az USA-ban működő NHTSA, azaz Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal a Kongresszusnak küldött februári jelentésében leszögezte, hogy a szóba jöhető technológiák még nincsenek kész: „nem gyártanak olyan járműbe épített technológiákat, amelyek passzívan képesek mérni a véralkoholszintet (BAC) vagy a leheletalkoholszintet (BrAC) 0,08 g/dl felett.” Más típusú megfigyelőrendszerek pedig „nem állnak készen arra, hogy integrálják őket a nagyközönség számára értékesített járművekbe” – folytatja az NHTSA. A legfőbb akadály az ilyen rendszerek hibaszázaléka: hiszen még 99,9 százalékos pontosság is évente több millió téves riasztást jelentene, megakadályozva ezzel a józan sofőrök vezetését.

Az eddigiekkel szemben az USA-ban passzív módszerekkel akarják felismerni az ittas vezetőket

Adatvédelmi aggályokat is felvet az ittas vezetők felismerése

A törvényjavaslat előírja az NHTSA számára, hogy miként kell végrehajtani a törvényt. Ennek szellemében a gyártók nagy valószínűséggel az autókba épített kamerákra és érzékelőkre támaszkodnak majd, melyek folyamatosan figyelik majd a sofőröket, ami adatvédelmi aggályokat vet fel. De ezzel a hivatal is tisztában van. Hiszen elméletileg így minden, amit a járművünkben csinálunk, felhasználható lesz ellenünk. Persze már sok modern járműben vannak olyan vezetőfigyelő rendszerek, amelyek az álmosság, a figyelmetlenség és a hirtelen rosszullét észlelésére szolgálnak. Az NHTSA kutatja is, hogy ezek képesek-e pontosan felismerni az ittas vezetést. Ám úgy vélik, hogy ugyanakkor más vezetéstámogató funkciók, például a sávtartó asszisztens, elfedhetik az ittas vezetési viselkedéseket. A kétségek ellenére biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb bevezetnek egy ilyen technológiát az Egyesült Államokban. Ha pedig ott megjelenik, akkor csak idő kérdése, hogy nálunk, Európában is kötelezővé tegyék ezeket a biztonsági rendszereket. A BMW, a Ford, a General Motors és a Toyota már levelet is írt az ügynökségnek, hogy – meglévő aggályaik ellenére - általánosságban támogatják a kezdeményezést…

