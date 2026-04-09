Pontiac Firebird

Szívszorító és sokkoló, hogy miért adja el legendás izomautóját a 83 éves bácsi

Nem motorhiba, nem pénzügyi gond, hanem… a kuplung. Az idős férfi azért kénytelen megválni imádott izomautójától, a 100%-ban eredeti Pontiac Firebirdjétől, mert a lába már nem a régi, s nem bírja kinyomni a kuplungot.
Ez a történet egyszerre megható és kegyetlen: a 83 éves tulaj bevallotta, hogy egyszerűen már nem úgy működik már a bal lába, ahogy régen: nem bírja lenyomni a kuplungpedált, ezért a mára már klasszikussá vált izomautójának mennie kell.

A klasszikus amerikai izomautók egyike volt a Pontiac Firebird
Fotó: eBay sellet tullycars

Vagyis a manuális váltó, ami évtizedeken át a szabadságot jelentette számára, és sokat hozzátett a vezetés élményhez, legyőzte őt fizikailag, s sokkal inkább akadály. Így hát, nincs más választása. Pedig nem akármilyen vasról beszélünk – írja az Autoevolution.

Új tulajdonost keres a ritka izomautó

Ez nem egy akármilyen öreg vas, egy leharcolt roncs. Ez egy szinte érintetlen, 100%-ban eredeti Pontiac Firebird, V8-as motorral, kézi váltóval – egy olyan korszakból, amikor a kocsik valódi karakterrel bírtak, a gyártók pedig még igazi autókat készítettek, s nem digitális kütyüket négy keréken. Ráadásul a Firebird a Pontiac egyik ikonja, a Chevrolet Camaro testvérmodellje, és a korszak egyik legismertebb sportkupéja volt.

Makulátlan állapotú a Pontiac Firebird utastere
Fotó: eBay sellet tullycars

A konkrét példány ráadásul különleges: az alig néhány száz példányban készült kivitel 5,0 literes, V8-as motorjával és manuális váltójával a régi iskolát képviseli. 

Ennél az autónál nincs könnyített mód: nem elektromos, nem automata, még a kemény, analóg világban született. 

S ez lett a veszte: idős, 83 éves tulaja már nem tudja kezelni a kuplungot, így a vezetés – ami valaha a szabadságot jelentette számára – most már fizikai küzdelem. A sztori utolsó csavarja, hogy a ritka izomautót gyakorlatilag az internetre bízták: a liciten ráadásul eleinte filléres ajánlatok érkeztek. S mi a tanulság: az idő mindenkit utolér, még a V8-as legendákat is. De ez a Firebird legalább nem a roncstelepen végzi. 

 

