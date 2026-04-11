Orbán Viktor kampányzáró beszéde: Az ellenfél megmutatta az igazi arcát

James Bond

Most öné lehet James Bond híres tengeralattjáró-autója

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egykor a filmvásznon menekült vele a 007-es ügynök, most pedig új gazdát keres a világ egyik legkülönlegesebb filmes relikviája. Aukcióra kerül a tengeralattjáróvá alakított Lotus Esprit, amely a James Bond-filmek egyik ikonikus járműje volt.
A James Bond-univerzum egyik legemlékezetesebb jelenete az 1977-es A kém, aki szeretett engem című filmhez kötődik, amikor a fehér Lotus Esprit egyetlen gombnyomásra autóból tengeralattjáróvá alakul.

Ez a tengeralattjáróvá általakuló Lotus Esprit volt James Bond szolgálati autója az 1977-es A kém, aki szeretett engem című filmben
Fotó: RM Sotheby's

A látványos trükk azonban nem pusztán filmes illúzió volt: a produkció számára egy valódi, víz alatt is működő példányt építettek, amelyet egy amerikai mérnökcég alakított át mintegy százezer dolláros költséggel. A forgatáson több autót is használtak, ám közülük csak egy volt képes ténylegesen a víz alatti közlekedésre. Propellerekkel hajtották, és a szárazföldi kormány helyett egy botkormányhoz hasonló irányítással lehetett navigálni a mélyben.

Restaurálták a James Bond-járműt

A RM Sotheby's által most árverésre kínált darabot 200-300 ezer euróra (75-100 millió forint) becsülik, s minimum ilyen áron szeretnék eladni. Bár fontos részlet, hogy ez a példány nem működőképes jármű. Ennek ellenére látványos kidolgozása miatt így is értékes gyűjtői darabnak számít.

James Bond Lotus Esprit
Ez a makett évekre eltűnt a forgatás után
Fotó: RM Sotheby's

A jármű története legalább olyan kalandos, mint Bond küldetései. A forgatás után évekre eltűnt, majd évtizedekig olasz magángyűjteményben volt, aztán Finnországba került, ahol egy vidámparkban állították ki. A modellt tavaly restaurálták, így most olyan, mint amikor a filmben használta James Bond.

 

 

