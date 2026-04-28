Vigyázat: májustól súlyos bírságba futhatnak bele a magyar autósok Ausztriában

Ausztria célja egyértelmű: csökkenteni a forgalmat és javítani az életminőséget a városközpontokban. Ami több európai országban – például Olaszországban – már bevett gyakorlat, az kamerák segítségével Ausztriában is megvalósulhat 2026 májusától.

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok korlátozzák a behajtást bizonyos területekre, és ezt kamerás megfigyeléssel ellenőrizzék. A tervek szerint csak meghatározott járművek kapnak engedélyt a belvárosi zónákba való behajtásra, például helyi lakosok, mentő- és egyéb szolgálati járművek, áruszállítók, taxik.

Mit figyelnek a kamerák?

A rendszer lényege egyszerű: kamerák rögzítik az érkező járművek rendszámát, majd az adatokat összevetik egy engedélyezési listával. Jogosulatlan behajtás esetén automatikus bírság indul. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy csak rendszámadatokat tárolnak, személyes adatokat nem, így a rendszer megfelel az adatvédelmi előírásoknak.

Fontos, hogy a rendszer a külföldi rendszámokat is felismeri. Ez azt jelenti, hogy a turisták ugyanúgy büntethetők lesznek. A bírság ismételt szabálysértésnél akár 2180 euró (800 ezer forint) is lehet. Bár a jogi háttér már májustól adott, a konkrét bevezetés városonként eltérő lesz. Bécs például csak 2028 körül vezetheti be a rendszert, mivel még közbeszerzések és technikai előkészületek szükségesek.