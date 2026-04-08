Csodaszerek nincsenek, de azért eltüntethetők a karcolások az autóról?

Csak elkocsikázunk a szupermarketbe egy tejért, s míg beszaladunk, a szomszéd autós rányitotta az ajtaját a miénkre, s máris ott egy csúnya karcolás rajta.

A legjobban akkor járunk, ha profi céghez, akár márkaszervizhez fordulunk a karcolás eltüntetésének érdekében

Fotó: BMW

Túl az első bosszúságon, az ember körbenéz a piacon lévő fényezésjavító készletek között, s igyekszik kitalálni, melyiket érdemes megvenni. Egyáltalán segítenek ezek a csodaszerek? A német Bild ennek járt utána.

Főbb tudnivalók a karcoláseltávolító készletekről

Bár karcolásjavítókként szerepelnek a piacon, természetesen nincsenek közöttük csodaszerek: a mély, fémig, alapozóig érő sérüléseket képtelenek megszüntetni, valójában csak a lakkréteg felületi karcolásaira jók. Különböző típusú karcoláseltávolító termékek léteznek, az egyfázisúak egyszerű tubusban kaphatóak, míg a kétfázisúak két különböző polírozóval vásárolhatók meg. Utóbbiaknál az első lépésnél a durvább polírozóanyagot, a másodikhoz pedig a finomabb fényesítőanyagot kell alkalmazni.

Közös bennük, hogy bármelyik használatakor fontos az óvatosság, a nem túl finom mozdulatok akár a fedőlakkot és az alapozót is megsérthetik, s akkor már semmilyen polírozás nem segít.

A Bild – független autóipari szakértők hálózatával közös – vásárlási útmutatója nagy segítséget jelenthet számunkra, ugyanakkor a webáruházakon is számtalan típust találhatunk, melyek ára igen széles skálán mozog: a 800 forintos pasztától kezdve a 2800 forint körüli karceltávolító tollon át egészen a 20 ezer forint körüli autóápolási készletekig bezárólag. Persze nem egyformán hatásosak, tartósak, valamelyik már egy nagyobb eső után lekopik, viszont jóval olcsóbbak a profi autófényező műhelyeknél.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy kulccsal karcolt össze utcán parkoló autókat, egy teherautónak pedig a pongyváját rongálta meg egy férfi Kisvárdán. Elfogták, nem tudta elmondani, miért tett ilyet.