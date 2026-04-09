Így fegyelmezi az új KRESZ a kerékpárosokat – jöhet a bukósisak

Ősztől jelentősen megváltozhat a kerékpárosok helyzete az utakon: az új KRESZ-tervezet egyértelműbb szabályokat és szigorúbb kereteket vezetne be. A cél nem titkoltan a biztonság növelése – még ha ez némi alkalmazkodást is kíván a biciklisektől.

Átalakulhat a kerékpáros közlekedés az új KRESZ-szabályok miatt

Az egyik legfontosabb újítás, hogy a fiatalok számára kötelezővé válhat a bukósisak viselése. A 14 év alatti kerékpárosok csak megfelelő, minősített fejvédőben tekerhetnének, emellett láthatósági ruházatot is viselniük kellene. A szabály pontosan meghatározza azt is, mi számít megfelelő sisaknak: kizárólag kifejezetten kerékpárosok számára készült, jóváhagyási jellel ellátott védőfelszerelés – írja a Teol.

Sok kerékpáros szabály változik

A változások azonban nem állnak meg itt. Új fogalomként jelenik meg a „vegyes sávrész”, amely az úttest jobb szélétől számított egy méteres sávot jelenti. Ez a terület kvázi védett zónává válna, ahol a járművezetőknek számítaniuk kell a kerékpárosok jelenlétére, miközben az autók akár a sáv közepén is haladhatnak. A zebrán való áthaladás szabályai is változnának: a kerékpárosok ugyan átgurulhatnak majd, de legfeljebb 10 km/órás sebességgel, és továbbra sem lesz elsőbbségük a gyalogosokkal szemben.

Az országúti bringázás is új keretek közé kerül: bizonyos feltételek mellett kisebb csoportok akár egymás mellett, két oszlopban is haladhatnak, ami gördülékenyebbé teheti a közlekedést – feltéve, hogy nem akadályozzák a forgalmat.

És az is új, hogy ha nincs kerékpárút, vagy az életveszélyes, a biciklis mehet majd a járdán is, de csak akkor, ha nem zavarja a gyalogosokat.

Nálunk sokan nem szeretnek bukósisakban tekerni

A tervezet az alkoholfogyasztást is szabályozná: konkrét határértékeket vezetnének be, ami eddig nem volt egyértelműen rögzítve. Kerékpárt legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkoholszintig vagy 0,4 milligramm per liter légalkoholszintig lehetne vezetni. A kérdés már csak az: a bringások mennyire tudnak majd alkalmazkodni az új rendhez – és valóban biztonságosabbá válik-e tőle a közlekedés minden résztvevő számára.