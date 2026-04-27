Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

kia

Tik-Tok-kihívásból 7 év börtön – elkapták az egyik Kia-tolvajt

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem kevesebb, mint 15 autót lopott el a fiatalember, mielőtt a rendőrség őrizetbe vette. A hírhedt Kia Boyz tagját 7,5 év börtönre ítélték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiahyundaikia boyzautós hírautólopás

Több mint 3 évvel ezelőtt indult el a TikTokon a Kia Challenge: egy videó rávilágított néhány, 2010 és 2011 között gyártott Hyundai és Kia típus sebezhetőségére, így az indításgátló hiányára, valamint az autók könnyű elindíthatóságára. A videót ugyan gyorsan eltávolították a közösségi platformról, de legalább ilyen hamar vissza is került, hogy vírusként terjedjen az interneten. Naná, hiszen mindenki kíváncsi volt, hogy lehet egyetlen csavarhúzóval és USB-kábellel elindítani egy autót.

Nagyon könnyen lophatóak a tizenéves, olcsó Kia típusok.
Fotó: Kia

Indításgátló híján könnyen lopható az amerikai Kia

Néhány tizenéves pedig úgy gondolta, hogy érdemes a gyakorlatban is kipróbálni az internetről elsajátított módszert, s létrejött a Kia Boyz nevű csoport. Minő meglepetés, a netes fortély a való életben is működött: számtalan szabadon parkoló Kia és Hyundai esett áldozatul, majd ezek a kísérletek a netre is felkerültek. A legtapasztaltabb Kia Boyzok az ellopott autókat sétakocsikázni vitték, összetörték, felgyújtották vagy más bűncselekményekhez használták őket. A hírhedt banda egyik tagját még 2025 májusában tartoztatták le Phoenixben, méghozzá egy frissen ellopott autó vezetése miatt. Némiképp súlyosbította az esetet, hogy a rendőrök átkutatták a telefonját, melyen további 14 lopás bizonyítékát fedezték fel. Az ügyészek szerint a tolvaj mintegy 600 000 dollárnyi autót lopott el. Mivel nem ez volt az első alkalom, hogy autólopáson kapták a fiatal férfit, ezért 7,5 évre ítélte a bíróság. A Kia és a Hyundai időközben megpróbálta kijavítani az autók sebezhetőségét, de indításgátló híján kormányzárhasználatra buzdítják az érintett autók tulajdonosait.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!