Tik-Tok-kihívásból 7 év börtön – elkapták az egyik Kia-tolvajt

Több mint 3 évvel ezelőtt indult el a TikTokon a Kia Challenge: egy videó rávilágított néhány, 2010 és 2011 között gyártott Hyundai és Kia típus sebezhetőségére, így az indításgátló hiányára, valamint az autók könnyű elindíthatóságára. A videót ugyan gyorsan eltávolították a közösségi platformról, de legalább ilyen hamar vissza is került, hogy vírusként terjedjen az interneten. Naná, hiszen mindenki kíváncsi volt, hogy lehet egyetlen csavarhúzóval és USB-kábellel elindítani egy autót.

Nagyon könnyen lophatóak a tizenéves, olcsó Kia típusok. Előbb-utóbb utoléri a tolvajokat a törvény szigora

Fotó: Kia

Indításgátló híján könnyen lopható az amerikai Kia

Néhány tizenéves pedig úgy gondolta, hogy érdemes a gyakorlatban is kipróbálni az internetről elsajátított módszert, s létrejött a Kia Boyz nevű csoport. Minő meglepetés, a netes fortély a való életben is működött: számtalan szabadon parkoló Kia és Hyundai esett áldozatul, majd ezek a kísérletek a netre is felkerültek. A legtapasztaltabb Kia Boyzok az ellopott autókat sétakocsikázni vitték, összetörték, felgyújtották vagy más bűncselekményekhez használták őket. A hírhedt banda egyik tagját még 2025 májusában tartoztatták le Phoenixben, méghozzá egy frissen ellopott autó vezetése miatt. Némiképp súlyosbította az esetet, hogy a rendőrök átkutatták a telefonját, melyen további 14 lopás bizonyítékát fedezték fel. Az ügyészek szerint a tolvaj mintegy 600 000 dollárnyi autót lopott el. Mivel nem ez volt az első alkalom, hogy autólopáson kapták a fiatal férfit, ezért 7,5 évre ítélte a bíróság. A Kia és a Hyundai időközben megpróbálta kijavítani az autók sebezhetőségét, de indításgátló híján kormányzárhasználatra buzdítják az érintett autók tulajdonosait.

