Legendás brit terepjáróból lesz kínai autó

Valami olyan együttműködés lesz a Jaguar Land Rover és a kínai Chery konszern között, ahogy a Mercedes-Benz és a Geely konszern közösen működteti a Smart márkát: az európaiak felelősek a formáért, a technika és a gyártás a kínai partner hozzáadott értéke. Az 1997-ben piacra dobott Freelander lett a márkanév, a műszaki alapot a kínaiak T1X elnevezésű padlólemeze jelenti – ezt használják az Omoda, Jaecoo és Chery szabadidő-autói, amelyek mostanság hódítják meg a piacot – és kész is az új brit terepjáró, ami valójában egy kínai autó.

Brit a dizájn, de egyébként az utolsó csavarig kínai autó a Freelander

Újenergiás kínai autókat kínál az új brit terepjáró-márka

Nem aprózzák el a Freelander márka bejelentését, a Concept 97 karosszériája több mint 5,1 méter hosszú, azaz a Range Rover régiójában mozog. A megjelenést a JLR-nél dolgozó Gerry McGovern készítette – egy héttel ezelőtt hivatalosan is távozott a cégtől, hogy megalapítsa saját formatervező stúdióját –, és szemmel láthatóan a Defender megjelenése inspirálta. Ezt egyedi megjelenésű LED-es lámpákkal és az eredeti háromajtós Freelanderről származó hátsó-oldalsó díszítéssel egészítették ki, logó nincs, a márkanevet írják ki a kocsi elejére és hátuljára.

A debreceni BMW iX3-asnál használták először a szélvédő tövében elhelyezett kijelzőt, ami a Freelander Concept 97 belsejében is ott van, kiegészítve a nagy méretű központi érintőképernyőt, ezen kívül még egy, a tetőből lehajtható képernyő is van a második-harmadik sorban utazók számára. A szórakoztatóelektronikát a Qualcomm aktuálisan legerősebb chipje, a Snapdragon 8397 működteti, a Lidar lézeres letapogatót is használó vezetőtámogató rendszer a Huawei terméke. A tanulmány belsejében 2+2+2 ülést helyeztek el, a hátsó részben akár ágyat is ki lehet alakítani, a kárpit megújuló forrásból származik.

Újenergiás autómárka lesz a Freelander, tehát plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos járművekre számíthatunk, mindkettőben közös, hogy 800 voltos a nagyfeszültségű rész. A CATL kifejezetten terepjárókhoz készíti az akkumulátort, az megerősített ütés elleni védelmet és nagyobb teljesítményű hűtést kap, a plug-in hibridnél is akár 360 kW-os teljesítménnyel tölthető. Az újenergiás technikánál i-ATS-nek hívják a terepjáró-technikát, ez három zárható differenciálművet (kardántengelyes a plug-in hibrid változat összkerékhajtása), speciális lengéscsillapítókat és fejlett elektronikus beavatkozókat tartalmaz. A Freelander Concept 97 segítségével ismerhettük meg a JLR-Chery új márkáját, amelynek első sorozatgyártású autója várhatóan az ősszel kerül majd az utakra – először Kínában, aztán az exportálni is fogják.

