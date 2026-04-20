Komoly árváltozás a használt autók piacán!

Téved, aki azonnali áresésre számít az erős forint miatt a használt autók piacán, ám árcsökkenésre azért számíthatunk. A kedvező euróárfolyam ugyan már most olcsóbb külföldi beszerzést jelent a kereskedőknek, a vásárlók ezt a hatást csak később érezhetik meg.

A jó idő érkeztével megélénkült itthon a használt autók piaca

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

„Pár nap elteltével még nehéz megmondani, milyen irányt fog venni a hazai fizetőeszköz, vagy ha tovább erősödik, akkor hol fog megállni ez a tendencia. Az viszont bizonyos, hogy most a legtöbb piaci szereplő, különösen azok, akik külföldről szerzik be árukészletüket, éjszakába nyúló számításokat végeznek” – mondta Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatója.

Már most élénk a használt autók piaca

Az év első negyedévében egyébként is élénk volt a piac: míg az új autók értékesítése 10,8 százalékkal, 36 455 darabra nőtt, addig a használtautó-import még ennél is gyorsabban, 17,2 százalékkal bővült, közel 36 ezer járműre.

A trend tehát már eddig is az import erősödését jelezte, amit a mostani árfolyammozgás tovább növelhet.

Nem véletlen, hogy sok piaci szereplő most intenzíven kalkulál, és egyre többen fordulhatnak a külföldi források felé.

A jelenlegi készletek még korábbi, gyengébb forint mellett kerültek a piacra, így ezek ára nem fog hirtelen csökkenni. Ahhoz, hogy a vásárlók is érdemben olcsóbb autókkal találkozzanak, tartósan erős forintra lenne szükség – nem napokra, hanem hónapokra.

