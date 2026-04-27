Ilyen nincs, és mégis van – néhány meglepő budapesti közlekedési tábla

A budapesti közlekedés egyik legkülönlegesebb, mára szinte eltűnt eleme az úgynevezett belső megvilágítású közlekedési tábla volt. Ezek nem fényvisszaverő fóliával készültek, hanem belülről világítottak – így különösen éjszaka voltak látványosak. A 20. század második felében széles körben használták őket a fővárosban, főként forgalmas csomópontokban. Azonban az ezredforduló után fokozatosan lecserélték őket korszerűbb, energiatakarékosabb megoldásokra. Egyes ritka példányok vagy „nyomaik” azonban még ma is felfedezhetők Budapesten.

Régen más grafikával, sőt belső világítással készült a budapesti utakra szánt közlekedési tábla

Fotó: Fortepan / Péterffy István

Várostörténeti értékkel is bír a közlekedési tábla

Mivel ezeket a belső megvilágítású közlekedési táblákat ugyan már nem gyártják, s szinte eltűntek a fővárosból, eredeti funkciójukon túlmutatva várostörténeti értékkel bírnak. Sokkal gyakoribbak náluk a sárga hátterű, fekete jelzésekkel irányító, ideiglenes táblák, főleg útépítések, terelések környékén. Ezek nem tartoznak a klasszikus KRESZ táblák közé, mégis elsőbbséget élveznek a forgalmi szituációk kezelése során, felülírva az eredeti felfestéseket.

Budapesten ugyancsak külön kategóriát alkotnak a barna alapszínű, idegenforgalmi táblák, amelyek nem közlekedési szabályokat, hanem látnivalókat jelölnek. Saját színkóddal és piktogramrendszerükkel viszonylag ritkának számítanak, hiszen csak meghatározott helyeken jelennek meg, speciális céllal. Legtöbbször kastélyokat, múzeumokat, történelmi helyszíneket jelölnek, vagyis a város turisztikai arculatának a részei. A város régebbi részein elavult formájú, régi piktogramokat mutató, nem szabványos elhelyezésű táblákat is találhatunk, ezek a város történelmének, fejlődésének lenyomatai, és gyakran csak a felújítások során tűnnek el. Az utóbbi években Budapest közlekedése új szintre lépett az utastájékoztató rendszerek fejlesztésével, méghozzá már nem klasszikus táblákkal, hanem digitális információs felületekkel és például valós idejű menetrendi adatokkal. A sűrű közlekedési hálózat miatt egyedi, városi használatra optimalizált táblák is akadnak, de gyakoriak az olyanok is, melyek egyszerre több információt is közölnek: többek között időszakos behajtási engedélyek vagy járműkategóriák szerint.