Nem vicc, ez a közlekedési tábla tényleg létezik!

Magyarországon körülbelül 250-300 különböző közlekedési tábla létezik, de ezek nagy részét ritkán vagy soha nem láthatjuk a mindennapok során. Nem véletlenül, hiszen a különlegesebb darabok szokatlan, nem mindennapi helyzetekre, jelenségekre hívják fel a figyelmet. Például míg a vadveszélyre figyelmeztető jelzés teljesen megszokott Magyarországon, addig komp vagy rév közeledtére felhívó táblából sokkal kevesebb akad – az ország földrajzi viszonyainak megfelelően. Ugyanakkor ami nekünk furcsa, az másnak, máshol teljesen hétköznapi is lehet: a világon rengeteg egyedi tábla létezik, hiszen a régiók a saját veszélyeikhez igazítják a jelzéseiket.

Ködveszélyre is felhívja a figyelmet a megfelelő közlekedési tábla

Fotó: KRESZ

Lovaskocsi-veszély és más érdekes közlekedési tábla

Hazánkban is akadnak szép számmal meglepő közlekedési táblák, például vidéki autósoknak okozhatnak fejtőrést a használható vagy tiltott villamospályák jelzései, melyekkel vidéken nem igazán találkozhatunk. Teljesen váratlanok lehetnek a békák, sünök vagy madarak átkelését mutató figyelmeztetések is, amik viszont nagyvárosokban lennének teljesen értelmezhetetlenek.

Külföldön még extrémebb példákat is láthatunk, jöhet szembe velünk kenguruval (Ausztrália), tevével (sivatagi országok), jávorszarvassal (Észak-Európa), lámával (Dél-Amerika), pingvinnel és jegesmedvével való találkozást előrejelző tábla is. Ezeket viccességük ellenére érdemes komolyan venni, ellentétben az UFO-ra figyelmeztető táblákkal, melyek az USA egyes tagállamaiban tűnhetnek fel, kifejezetten a turisták szórakoztatása céljából.

Vannak teljesen szürreális veszélyekre figyelmeztető darabok is, valamint totál abszurd példányok. Előbbiek körébe tartozik az alacsonyan szálló repülőgépekre vagy a szikláról lezuhanó autóra figyelmeztető tábla, utóbbiak közé sorolható az olyan, az USA-ban meghackelt elektronikus jelzések, mint a „Zombik az úton”. Legközelebb megmutatjuk Budapest legizgalmasabb közlekedési jelzéseit is.

