Szabálytalan közlekedési tábla figyelmeztet a veszélyre

Több mint fél évszázaddal ezelőtt alkották meg, azóta csak toldozták-foltozták a KRESZ-t, azonban ennek ellenére ezzel kell együtt élnünk. Azonban ahogy arról a Feol beszámolt, Székesfehérváron úgy gondolták, rájuk nem vonatkozik a jogszabály, és nem létező közlekedési tábla került ki a Bányató környékén.

Napjában többször is átkelnek az úton a kacsák, de a KRESZ szerint ilyen közlekedési tábla nincs, úgyhogy nem ezt kellett volna kihelyezni

A KRESZ-ben szerepel vadveszélyre figyelmeztetés, de nem az a közlekedési tábla került ki

A KRESZ-ben a 16-os paragrafus sorolja fel a veszélyt jelző táblákat, azon belül is az 1-es bekezdés r-pontjában találjuk azt a táblát, amit ott kell kihelyezni, ahol „szabadon élő állatok megjelenésével fokozottan számolni kell”. A háromszögben egy ugró szarvas látható, ami a vadállatokat szimbolizálja. Ehhez képest a most kihelyezett táblán egy kacsa és csibéje látható, mert az adott helyszínen az jellemző. Azonban ilyen tábla nem szerepel a KRESZ-ben, a vadveszélyt kiegészítő szöveges táblával lehetett volna pontosítani, azaz hogy vízi madarak átkelésére lehet számítani az adott útszakaszon. Bár igaz, így hatásosabb a figyelmeztetés, hiszen biztos lesz, aki a meghökkentő tábla értelmezése miatt fog nem várt módon fékezni...

