Még a legrutinosabb sofőröket is becsapja ez a KRESZ-feladvány – önnek menne?

A közlekedési helyzetek között kevés olyan van, ami annyi vitát és fejtörést okoz, mint az áthaladási sorrendet vizsgáló KRESZ-feladványok. A Sonline tesztje is egy ilyen klasszikus szituációt mutat be: három jármű érkezik egy kereszteződéshez, ahol sem jelzőlámpa, sem egyértelmű táblázás nem segíti a döntést.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz, hogy mi a helyes áthaladási sorrend

A feladat első ránézésre egyszerűnek tűnik, mégis komoly gondolkodást és biztos szabályismeretet igényel. A sofőröknek ugyanis nemcsak azt kell felismerniük, ki kanyarodik vagy halad egyenesen, hanem azt is, hogyan érvényesül a jobbkéz-szabály, illetve miként befolyásolja az elsőbbséget a járművek haladási iránya.

Fejtörős ez a KRESZ-feladvány

A KRESZ-szakértők szerint az ilyen helyzetekben a kulcs mindig a logikus sorrend felállítása: ki kinek a jobb oldalán érkezik, ki keresztezi a másik útját, és ki halad akadálytalanul. Először azt kell figyelni, ki nem kényszerül elsőbbségadásra, majd ez alapján áll össze a sorrend. Az egyenesen haladó járművek előnyt élveznek a balra kanyarodóval szemben, ha egyéb elsőbbségi viszony nem írja felül ezt. Tehát először a kék autó haladhat át a kereszteződésen. Ezt követően a jobbkéz-szabály szerint az a közlekedő haladhat tovább, amelynek jobbról nem érkezik senki. Vagyis a sárga teherautó mehet át másodikként, végül a fehér jármű következik.

Bár az elmélet ismert, a gyakorlatban sokan mégis hibáznak.

A kérdés végül mindig ugyanaz marad: vajon tényleg olyan magabiztosan tudjuk a KRESZ-t, mint hisszük?

