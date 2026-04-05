Ezt a KRESZ-tesztet csak kevesen oldják meg hibátlanul

Sokan gondolják úgy, hogy a KRESZ-szabályok már zsigerből mennek. A valóság azonban más képet mutat: egy-egy bonyolultabb forgalmi helyzetben könnyű elbizonytalanodni.

Jó néhány autóson kifog ez a KRESZ-feladvány

Fotó: Kendrick's Driving Tests / YouTube

A legújabb feladványban négy jármű érkezik ugyanabba a kereszteződésbe, és mindegyikük más irányba, illetve módon szeretné folytatni az útját. A feladat első pillantásra nem tűnik nehéznek, ám a megoldáshoz több szabály együttes alkalmazása szükséges. Figyelembe kell venni az egyenesen haladók elsőbbségét, a kanyarodási szabályokat, valamint azt is, hogy a közlekedők miként befolyásolják egymás mozgását. Az ilyen helyzetekben gyakran nem egyetlen szabály dönt, hanem azok összjátéka – írja a Teol.

Érdemes felfrissíteni a KRESZ-ismereteket

A konkrét esetben a kék jármű sofőrje haladhat át elsőként, majd ezt követi a zöld. A következő az egyenes irányba tartó kamion, végül pedig a balra kanyarodó sárga autó zárja a sort. A helyes áthaladási sorrend tehát: kék, zöld, piros, sárga.

A tanulság egyértelmű: a közlekedés nem rutin, hanem folyamatos figyelmet igénylő döntéssorozat.

Egy apró hiba vagy bizonytalanság is könnyen veszélyes helyzetet teremthet. Éppen ezért érdemes időről időre felfrissíteni a KRESZ-ismereteket – mert az utakon nemcsak a gyors reakció, hanem a pontos szabályismeret is életet menthet.

Az Origo a napokban arról írt, hogy egy lengyel tanulóvezető 139-szer próbálkozott, mire átment a KRESZ-vizsgán! Kilencévnyi kitartás után végül sikeresen letette a KRESZ-vizsgát.