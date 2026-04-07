Új KRESZ-tábla jöhet a magyar utakon – mutatjuk

Mint azt már az Origo is többször megírta, az év vége felé módosul a KRESZ, s a tervek között az is szerepel, hogy új táblák jelennek meg az utak mentén.

Ilyen lehet az új KRESZ-tábla, ha nálunk is bevezetik

A „telekocsi” kiegészítő tábla azt jelenti, hogy az adott szabály csak azokra az autókra érvényes, amelyekben a sofőrrel együtt legalább annyian ülnek, amennyit a táblán feltüntetnek. Az úgynevezett HOV-sávok (azaz nagy kihasználtságú járműveknek fenntartott sávok) Észak-Amerikában már régóta működnek. A logika az: ha többen ülnek egy autóban, kevesebb jármű kerül az utakra, így csökkennek a dugók és a károsanyag-kibocsátás is – írja a vezess.hu.

Ez még csak a KRESZ-tervezet

Európában azonban vegyes a kép. Míg Madridban sikeresen működik a rendszer, más országokban – például Hollandiában vagy az Egyesült Királyságban – nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Magyarországon most még csak tervezet szintjén létezik az új tábla, de már most élénk vitákat vált ki.

Egyesek szerint igazságosabbá és fenntarthatóbbá teheti a közlekedést, mások viszont attól tartanak, hogy hátrányba kerülnek azok, akik egyedül kénytelenek autózni. Egy biztos: ha bevezetik, nemcsak egy új táblát kell majd megtanulni, hanem egy újfajta gondolkodást is az autózásról.