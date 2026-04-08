Milyen kutyaboxot vegyünk az autóba? – mutatjuk

Egy jó kutyabox nem luxus, hanem biztonsági felszerelés, ezért, ha választunk egyet, ne csak az ár számítson, mert a kutyánk élete is múlhat rajta. Néhány tipp, mire figyeljünk, ha kutyaboxot veszünk az autóba a kedvenceknek!
házi kedvenc

Ma már az autós cégek is külön foglalkoznak a házi kedvencekkel, a gépkocsikba szerelhető kutya- és a macska-felszerelésekkel.

A kutyus méretétől is függ, milyen kutyaboxot választunk a kis ház kedvencnek
Fotó: Land Rover

Vannak alumíniumból készült, luxus „erődök” és könnyű, összehajtható textilből készült kutyaboxok is, s legalább ilyen széles az árcédulán szereplő összegek kínálata is. Pedig közel sem mindegy, hogy milyen szerkezetet veszünk, hiszen nemcsak a négylábú kedvencünk élete a tét, egy rosszul rögzített szerkezet ránk is veszélyes lehet. A német Bild utánajárt, hogy melyik a legjobb választás.

Ezekre mindenképpen figyeljünk kutyabox vásárlásakor

A legfontosabb talán, hogy a box stabil szerkezettel, erős zárral rendelkezzen, és megfelelően lehessen rögzíteni az autóba. 

Az éles szélek, a gyenge zár és az instabil kialakítás, mind-mind potenciális veszélyforrás, különösen heves fékezésnél. 

Ugyanakkor hasonlóan döntő tényező a kutya szempontjából a jó szellőzés, a puha fekvőfelület és az elegendő helykínálat is. Itt előny lehet az állítható méret, miközben számos box mosható párnákkal, összecsukható tállal vagy plusz zsebekkel nyújt értékes extrákat.

kutya autó utastér
Az utastérbe külön kutyaszállító takarót is vehetünk
Fotó: Land Rover

Eközben a gazdiknak nem mindegy a boxok súlya és a beszerelésük nehézsége sem, a masszív, gázrugós ajtókkal felszerelt darabok akár 15 kilót is nyomhatnak a mérlegen. A kínálat széles, a kérdés, hogy mennyit autózunk, s ehhez igazítva mire van szükségünk. Ami rövid utakra jó lehet, hosszú távra nem feltétlenül ideális.

A prémium karegóriában külön rámpát is kínálnak az állat-tulajdonosoknak
Fotó: Land Rover

Az arukereso.hu szerint itthon már 4500 forintért is kaphatunk egy S méretű, összecsukható kivitelt, ám akár 142 900 forintot is kifizethetünk a pénztárnál egy L-es méretű, masszívabb darabért. És bizony nem minden arany, ami olcsó…

kutyabox
Mindent méretű kutyához kínálnak extrákat az autógyártók
Fotó: Land Rover

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy egy amerikai milliomos házaspár annyira szereti a kutyáját, hogy egy Rolls-Royce-t készíttetett róla mintázva. A különleges elektromos kupé, a Spectre Bailey, a brit luxusautó-gyártó egyedi megrendelésre készült programjának egyik legmeghökkentőbb alkotása lett.

 

