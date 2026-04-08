Milyen kutyaboxot vegyünk az autóba? – mutatjuk

Ma már az autós cégek is külön foglalkoznak a házi kedvencekkel, a gépkocsikba szerelhető kutya- és a macska-felszerelésekkel.
Vannak alumíniumból készült, luxus „erődök” és könnyű, összehajtható textilből készült kutyaboxok is, s legalább ilyen széles az árcédulán szereplő összegek kínálata is. Pedig közel sem mindegy, hogy milyen szerkezetet veszünk, hiszen nemcsak a négylábú kedvencünk élete a tét, egy rosszul rögzített szerkezet ránk is veszélyes lehet. A német Bild utánajárt, hogy melyik a legjobb választás.
Ezekre mindenképpen figyeljünk kutyabox vásárlásakor
A legfontosabb talán, hogy a box stabil szerkezettel, erős zárral rendelkezzen, és megfelelően lehessen rögzíteni az autóba.
Az éles szélek, a gyenge zár és az instabil kialakítás, mind-mind potenciális veszélyforrás, különösen heves fékezésnél.
Ugyanakkor hasonlóan döntő tényező a kutya szempontjából a jó szellőzés, a puha fekvőfelület és az elegendő helykínálat is. Itt előny lehet az állítható méret, miközben számos box mosható párnákkal, összecsukható tállal vagy plusz zsebekkel nyújt értékes extrákat.
Eközben a gazdiknak nem mindegy a boxok súlya és a beszerelésük nehézsége sem, a masszív, gázrugós ajtókkal felszerelt darabok akár 15 kilót is nyomhatnak a mérlegen. A kínálat széles, a kérdés, hogy mennyit autózunk, s ehhez igazítva mire van szükségünk. Ami rövid utakra jó lehet, hosszú távra nem feltétlenül ideális.
Az arukereso.hu szerint itthon már 4500 forintért is kaphatunk egy S méretű, összecsukható kivitelt, ám akár 142 900 forintot is kifizethetünk a pénztárnál egy L-es méretű, masszívabb darabért. És bizony nem minden arany, ami olcsó…
