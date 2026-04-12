A Moszkvics épp trollkodja a Lada márkát

Az egész azzal indult, hogy az AutoVAZ vezető menedzsere, Oleg Gurenkov februárban egy interjúban arra az újságírói kérdésre, hogy a Lada tudna-e BMW vetélytársat készíteni, azt a választ adta: „Lehetséges, de minek?” Ezt aztán gyorsan felkapták az orosz interneten és mémet gyártottak belőle, amire válaszul a VAZ gyár gyorsan be is jegyezte a kifejezést, nehogy mások azt fel tudják használni ellene.
A Lada és a Moszkvics is állami tulajdonban van
Azonban a Ladánál nem számoltak azzal, hogy a Moszkvics autógyár mégis felhasználja ezt, utóbbi most jegyezte be a „Lehetséges, ha kell!” szlogent, amit minden bizonnyal használni fognak azt bizonyítva, hogy ők igenis tudnak nyugati minőségben autót gyártani. Persze csak akkor, ha mindkét autógyártót birtokló orosz állam nem szól közbe...