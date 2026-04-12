Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Lada

A Moszkvics épp trollkodja a Lada márkát

Új szlogent jegyzett be a Moszkvics, aminek van némi áthallása. A Lada vezetője által tett, mémmé vált kijelentést trollkodják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egész azzal indult, hogy az AutoVAZ vezető menedzsere, Oleg Gurenkov februárban egy interjúban arra az újságírói kérdésre, hogy a Lada tudna-e BMW vetélytársat készíteni, azt a választ adta: „Lehetséges, de minek?” Ezt aztán gyorsan felkapták az orosz interneten és mémet gyártottak belőle, amire válaszul a VAZ gyár gyorsan be is jegyezte a kifejezést, nehogy mások azt fel tudják használni ellene.

Lada-mém alapján született meg a Moszkvics új szlogenje.
A Lada nem érzi szükségét, a Moszkvics vállalja, hogy tud nyugati minőségben autót gyártani
Fotó: Moszkvics

A Lada és a Moszkvics is állami tulajdonban van

Azonban a Ladánál nem számoltak azzal, hogy a Moszkvics autógyár mégis felhasználja ezt, utóbbi most jegyezte be a „Lehetséges, ha kell!” szlogent, amit minden bizonnyal használni fognak azt bizonyítva, hogy ők igenis tudnak nyugati minőségben autót gyártani. Persze csak akkor, ha mindkét autógyártót birtokló orosz állam nem szól közbe...

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról