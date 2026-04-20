Kiderült, hogy kik választják a lakóautós nyaralást – meglepő a válasz

A koronavírus-járvánnyal együtt járó lezárások alkalmával terelődött a nagyközönség figyelme a kempingezés felé, azóta reneszánszukat élik a lakókocsik és lakóautók – 2020 és 2025 között 480%-kal nőtt a lakókocsi-bérlés piaca. A Yescapa nevű járműközvetítéssel foglalkozó portál számai alapján a fiatalok szeretik ezt a nyaralási formát, a bérlők több mint fele a 24-35 éves korosztályból származik.

A főszezonon kívül, frekventált célpontoktól távol szeretnek nyaralni a lakóautó-bérlők

Fotó: Yescapa

Hosszú hétvégékre bérlik ki a lakóautókat

Azért választják a bérlést, mert a frekventált turisztikai célpontoktól távol, függetlenül akarnak pihenni, akár a nyári főszezonon kívül. A bérlések 40%-a 4-6 napra vonatkozik, és egyre inkább a tavaszi és őszi időszakra helyeződik a hangsúly, amikor egy-egy hosszú hétvégére utaznak így a bérlők. Sokan azért nem vásárolnak saját lakóautót, mert mindig máshova utaznak pihenni, és a repülőtéren veszik át a járművet a bérbeadótól, majd rögtön megkezdik a nyaralásukat.

