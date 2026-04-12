Még a gyártó sem tudta, hogy létezik ez a Golden Airstream lakókocsi

Ma már újra a régi fényében pompázik ez az egyedi építésű, aranyozott Airstream lakókocsi, mely pazar felszereltségével inkább guruló luxuslakás volt, mint egy átlagos trailer. Az Airstream lakókocsik tradicionálisan ezüst színű alumíniumból készülnek, ennek köszönhető a jellegzetes megjelenésük és - részben – a hatalmas rajongótáboruk is. Ám ez az 1961-ben készült, sokáig elveszett példány több szempontból is eltér a megszokottól: amellett, hogy karosszériáját széles arany sáv díszíti, a belsejében ugyancsak az arany szín dominál, ráadásul számtalan olyan megoldást kapott, melyet a sorozatgyártásban nem használtak.

A cégalapító megrendelésére készült a Golden Airstream lakókocsi, itt egy korabeli kép a járműről

Fotó: Airstream

Mitől is különleges ez a Golden Airstream lakókocsi?

Hivatalosan egyetlen Golden Airstream létezett, melyet a márka alapítója, Wally Byam készített a feleségének, Stellának, s így a „Stella Dream Trailer” nevet viselte. Az 1956-ban tervezett luxusmodell egy spéci luxusszéria alapjául szolgált volna, ám a sorozatgyártása sosem kezdődött meg. Így egészen 2019-ig azt hitte a világ, hogy ez az egyetlen példány belőle. Aztán kiderült, hogy egy prototípus testvére is. Az elveszett Golden Airstreamet Paul Lacitinola restaurátor és a Vintage Camper Trailers Magazine kiadója lelte fel rossz állapotban, majd teljeskörűen felújította és utánanézett a származásának. Némi kutatás után kiderült, hogy a „special-art” megrendelésre készült Golden Airstream tulajdonosa maga a márka elnöke, Art Costello volt. Ennek köszönhető a rengeteg spéci részlete. Csakhogy az idő múlásával megfeledkeztek róla…



A 24 láb hosszú, Tradewind kivitelű Golden Airstream tandem Dura-Torque tengelyeken gurult, ami nem volt alapfelszereltség egyébként, ám a fényűző felszereltség okozta többletsúly miatt szükség volt rá.

Az ablakait borító zsalugáterek szintén egyediek voltak, ahogy az arannyal díszített fürdőkád, valamint a hozzá illő arany lámpatestek és szokatlan csaptelepek és zuhanyfej is. A négy személy számára kényelmes lakókocsiban egy teljes szélességű fürdő, egy nagy nappali-hálószoba és egy középső konyha volt. De miért unikornis? Mert ez az Airstream extrém ritka, egyedi specifikációjú, s hosszú időre eltűnt, majd előkerült. Pont, mint egy mitikus tárgy…

