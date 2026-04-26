„Megvigyázott”, arany Lamborghini Countach eladó

Nem árulunk zsákbamacskát, ahogy az RM Sothesby’s aukciós ház sem: ez az 1983-ban készült Lamborghini Countach az egyetlen a világon, mely Oro Sahara színben pompázik. S noha meglehetősen hányattatott sorsú példány volt, most újra az eredeti, ragyogó fényében csillog, s akár 1 millió dollárnál is többet fizethetnek érte az árverésen.

Miért ennyire durva ez a Lamborghini?

A Lamborghini Countach korának egyik legikonikusabb szupersportkocsijának számított, s igazi „poszterautóként” nem hiányozhatott egyetlen fiúszoba faláról sem. Ám a Bertone által megálmodott dizájn még ma is igen ütősnek számít, hiába, a 80-as évek vége a Lamborghini legmerészebb korszakjának számított. Ráadásul az 1982-ben debütált 5000 S ezen példánya európai specifikáció szerint készült, letisztultabb megjelenéssel az amerikainál, valamint nagyobb teljesítményt biztosító Weber-karburátorokkal. A 4,8 literes, 375 lóerős, V12-es motorral hajtott Countach 5,1 másodperc alatt gyorsult 0-ról 100 km/h-ra, s akár 287 km/h-val is képes volt repeszteni. Mindenféle elektronika, bármiféle vezetőtámogató rendszer nélkül. Csak az ügyesség és a figyelem számított!

A Lamborghini eredetileg három példányt akart Oro Sahara színűre fényezni, de végül csak a DLA 12559 alvázszámú autó kapta meg ezt a lélegzetelállító árnyalatot. Arany, ami mellé pezsgőszínű bőr járt az utastérbe, ez a ma már nem annyira „pc”, akkor még nemesnek számító anyag burkolja a kagylóüléseket, a műszerfalat és a felfelé nyíló ajtók belső paneljeit is.

Naná, hogy a vásárló egy szaúd-arábiai ügyfél volt, itt is helyezték forgalomba 1983-ban. Ezután 20 évre eltűnt a radarról: 1989 márciusában bukkant fel újra, s egy Terence Stewart Clarke nevű úriember vásárolta meg, aki a Szaúd-Arábiai Légitársaság alkalmazottja volt. Viszont utálta az arany színét, úgyhogy átfestette a Countach-t fehérre, valamint szerzett hozzá egy hátsó spoilert és a karosszériához illő fehér kerekeket. Az úriember(?!) munkája megszűntével az Egyesült Királyságba költözött, majd 1989-ben eladta a Lambót egy belgiumi vevőnek. A jelenlegi tulaj 2005-ben vásárolta meg 32.500 kilométerrel az órájában, s a Countach végre hazatérhetett Olaszországba. A karbantartást a torinói Auto Motore-ra bízta, majd miután 2016-ban árvíz áldozata lett a Lamborghini, a teljes restaurálás, és az eredeti specifikáció visszaállítása mellett döntött. Utoljára 2026 áprilisának elején esett át friss olajcserén és teljes műszaki vizsgálaton. Most a dicsőséges, teljesen egyedi, arany Countach az RM Sothesby’s árverésén villantja meg magát, új gazdát keresve.

