A biztosítója zokogni fog: szabályosan ráparkolt egy Lamborghinire! – videó

Lamborghini Huracánjával próbált leparkolni egy sofőr Floridában, nem sokkal később valóra vált legnagyobb rémálma. Egy szemből érkező, méretes Chevolet Silverado pickup vezetője talán észre se vette olyan magasról az előtte álló sportkocsit, és szó szerint ráparkolt.

A komoly anyagi kárral járó balesetben senki nem sérült meg, a Lamborghini tulajdonosa pedig szorgalmasan dokumentálta az eseményeket az Instagramján. Az ütközést egy másik autó fedélzeti kamerája rögzítette.

Lamborghini a pickup alatt - videó: