Sárga lámpa és dilemmahelyzet: mit diktál a szabály?

A közlekedési lámpák három színe közül talán a sárga váltja ki a legtöbb bizonytalanságot a járművezetőkben. Míg a piros egyértelmű tiltást, a zöld pedig szabad utat jelent, a sárga lámpa amolyan átmeneti állapot, amely gyors döntést követel. Sokan mégis félreértik a szerepét, és nem ritkán éppen ez vezet veszélyes helyzetekhez a kereszteződésekben.
A sárga lámpa elsődleges feladata a figyelmeztetés. Azt üzeni a közlekedőknek, hogy a szabad jelzés hamarosan megszűnik, és rövid időn belül pirosra vált a lámpa. Ez az időintervallum arra szolgál, hogy a járművezető biztonságosan meg tudjon állni a kijelölt helyen.

sárgán világító közlekedési lámpa, sárgánvilágítóközlekedésilámpa, közlekedési lámpa, közlekedésilámpa, A sárga lámpa nem gyorsításra szólít – mégis sokan így értik ezt nálunk a közlekedésben
A sárga lámpa nem gyorsításra szólít – mégis sokan így értik ezt nálunk a közlekedésben
Ennek a KRESZ-szabálynak a lényege egyszerű: ha a megállás még biztonságosan kivitelezhető, akkor meg kell állni. Csak abban az esetben szabad továbbhaladni, ha a jármű már olyan közel van a kereszteződéshez, zebrához, hogy a hirtelen fékezés önmagában hordozna baleseti kockázatot. A gyakorlatban azonban sokszor nehéz dönteni. 

Sok autós ösztönösen inkább gyorsít, amikor meglátja a sárga fényt. 

Ez a reflex részben abból fakad, hogy a vezetők tartanak a hirtelen fékezéstől, részben pedig abból a téves beidegződésből, hogy a sárga még belefér.

A sárga lámpa tehát nem pusztán technikai átmenet

A közlekedésbiztonsági szakemberek arra figyelmeztetnek: a sárga nem a gyorsítás jelzése, hanem egy döntési helyzet. Aki ilyenkor gázt ad, könnyen áthaladhat már a piros jelzésben, ami nemcsak szabálysértés, hanem komoly baleseti forrás is lehet. De nemcsak azt, hanem jogi következményekkel is járhat. A piros jelzésen történő áthaladás súlyos bírságot és büntetőpontokat vonhat maga után. 

A közlekedési hatóságok tapasztalatai szerint a kereszteződésben bekövetkező ütközések jelentős része abból adódik, hogy az egyik járművezető késve reagál a sárga jelzésre, és már a piros fényben hajt be. 

A sárga lámpa tehát nem pusztán technikai átmenet a zöld és a piros között, nem időnyerésre szolgál, hanem a közlekedésbiztonság egyik kulcseleme. Aki megfelelő sebességgel közelít a kereszteződéshez, betartja a követési távolságot, és számít arra, hogy a jelzés bármikor válthat, ritkábban kerül kényszerhelyzetbe. Egyetlen kereszteződésen megspórolt néhány másodperc sosem ér annyit, mint a felelős döntés, amely megelőzhet egy balesetet.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy újfajta jelzőlámpákat szereltek fel Amerikában. A lámpa sárga, villogó sárga, piros és villogó piros jelzést is ad.

 

