maybach

Kívül macsó, belül rózsaszín – ez a Maybach felrúgja a konvenciókat

A fekete luxuslimo tulajdonosa tutira rózsaszín álomvilágban él. Ennek egyik ékes bizonyítéka a Mercedes-Maybach S-osztály pink színű „bendője”.
Két külön világ találkozik ebben a vérbeli luxusautóban: a már-már fenyegető külsejű, fekete fényezésű üzleti limuzin utastere ugyanis majdnem teljesen pink. Nem kicsit meglepő, mondhatni extrém párosítás, mégis működik. Vagy mégsem?! Első pillantásra semmi gyanús nincs ezen a feltuningolt Maybachon. A Satin Black fényezés mellé sötétített lámpák, krómozott stíluselemek társulnak: mintha csak egy maffiafőnök garázsából gurulna ki a négykerekű játékszere.

Ízlések és pofonok - egy Maybach tulajdonos mindent megengedhet magának
Ennek a Maybachnak a klasszikus fekete külseje rikító rózsaszín belsőt rejt 
Fotó: RoadShow International

Megosztó, de cseppet sem mulatságos ez a Maybach

Amikor aztán kinyitjuk ennek a RoadShow International által átalakított Mercedes-Maybach S-osztálynak az ajtaját… elsőre mellbevágó az élmény. Nagyjából teljesen rózsaszín kabin vár ránk, mintha ezúttal Barbie baba luxuslimuzinjába kerültünk volna. Pink bőr és más nemes, de ugyanilyen színű kárpitok borítják az üléseket, a kardánalagutat, a műszerfalat, az ajtók paneljeit, az oszlopokat és a tetőt is, vagyis szinte tényleg mindent - abszolút a pinkre fókuszáltak a tervezők. Zseniálisak vagy őrültek voltak?! Hogy mégsem teljesen ízléstelen az autó, kizárólag a kontrasztos fekete és prémium fém díszítéseknek köszönhető.

 

De senkit ne tévesszen meg a babaszoba, a Mercedes-Maybach S680 4MATIC brutális menettulajdonságokkal bír. 6 literes, V12-es biturbó motorja 621 lóerő leadására képes, s az összkerék-hajtás, valamint a 9 fokozatú automata segítségével körülbelül 4,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra. Pedig a tuningcég nem is nyúlt a limuzin motorjához. Viszont kapott kerámia fényezésvédelmet és nano-kerámia ablakfóliát a Maybach, ráadásul még a rendszámtábla kerete is különleges. Ami biztos, hogy a körülbelül 100 milliót érő Mercedes-Maybachhoz hasonló nem jön velünk szembe minden nap.
 

 

