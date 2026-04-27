Kicsit nehezen indult be, de mostanra már előszedték az emberek motorkerékpárjaikat, már az első szervizelésen is túl vannak, és indulhat a szezon. Azonban amíg a kétkerekű a garázsban pihent, megszűnt a rutin is, ami nem a tempós haladásnál, hanem a lassú araszolásnál okoz problémát a motorosoknak.

Érdemes vezetéstechnikai oktatással indítani a szezont a motorosoknak

Nem csak a gépet kell rendbe rakni, a tudást is fel kell frissítenie a motorosoknak

Gázkart húzni, kuplungolni, egyensúlyozni – eltart egy ideig, amíg újra összehangolódnak a mozdulatok. Érdemes gyakorolni egy forgalommentes parkolóban, de azzal se hibáz az ember, ha részt vesz egy vezetéstechnikai oktatáson. Ahogy az a Kemma cikkéből kiderül, Tatabányán a több évtizeden át motoros rendőrként dolgozó Sági Tibor tartott szezon előtti felkészítést az érdeklődőknek. A Baon arról ír, hogy Kecskeméten immár 13. alkalommal tartották meg a tavaszi vezetéstechnikai oktatást a motorosoknak a Füredi Autósiskola jóvoltából.

Néhány tipp indulás előtt a szakértőtől: Kuplung- és fékkezelés: Gyakoroljuk a finom adagolást, hogy a motor ne rángasson. Stabilitás: A lassú, egyensúlyi helyzetben való manőverezés adja meg a valódi kontrollt. Önismeret: Ismerjük fel saját határainkat, mielőtt a forgalom ritmusába vágunk.



