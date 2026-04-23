Meglépte a BMW azt, amitől sokan tartottak!

Ma már a luxuskategóriában se könnyű a német gyártóknak, a Mercedes-Benz még állja a sarat a nemrég frissített S-osztállyal, de az Audi egyelőre utód nélkül abbahagyta az A8-as gyártását. Most tehát a BMW-n a világ szeme, akik a Pekingi Autószalonon mutatják meg a felfrissített 7-es sorozatot – amely a debreceni iX3-as stílusában alakult át. Mármint ami a belsőt illeti, hiszen kívül továbbra is a monumentális megjelenésen van a lényeg. Óriási vesék, a lökhárító oldalára költözött fényszóró határozza meg a függőleges orrot, oldalt nincs változás, hátul a széles lámpák foglalják el a csomagtérfedelet.

Sokkal többkétszínű fényezés áll majd a BMW 7-es sorozat vásárlóinak rendelkezésére

Képernyőkre és beszédvezérlésre szavaz a BMW gombok helyett

A Neue Klasse stílusnak köszönhetően alapjában alakult át a műszerfal, búcsúzott a megvilágított színes díszbetét, de van helyette a szélvédő alsó peremét elfoglaló Panoráma iDrive kijelző, amire a négyküllős kormány miatt van szükség. Középen paralelogramma alakú 17,9 colos képátlójú érintőképernyő található, emellett egy 14,6 colos képernyőnek is jut hely, ez az első utas sajátja – ezen streaming-adásokat lehet követni, játszani vagy egy dedikált kamera jóvoltából videókonferenciát is lehet intézni. Külön kamera figyeli a vezetőt, és ha ez a képernyő elvonja a figyelmét, akkor elsötétíti a monitort a rendszer.

Egyébként száműzték a fizikai kapcsolókat, noha hely továbbra is bőven van az első ülések közötti konzolon, jelentősen csökkentették a gombok számát, a beszédvezérlésben hisznek – az Amazon Alexa MI-t használják erre a célra, de lehet, hogy később távoli frissítéssel más rendszereket is elérhetővé tesznek. Alapfelszerelés a panoráma üvegtető, a négyzónás légkondicionáló. A hátsó utasok szórakoztatását szolgálja a lehajtható, 31,3 colos képátlójú Theatre Screen képernyő, amely az anyósülés előtti képernyő funkcióit tudja, Bluetooth kapcsolattal lehet fejhallgatókat és játékvezérlőket csatlakoztatni a rendszerhez. A sok új digitális funkciót a Neue Klasse elektromos rendszer jóvoltából tudja az autó, ennél a korábbinál 20-szor gyorsabb központi vezérlőegységet használnak, mintegy 600 méternyi vezetéket tudtak megspórolni, a maradék kábelek vékonyabbak a korábbinál.