Megviselt üléspárna javítása: eladáskor is jól jöhet

Idősebb használt autóknál lehet kényelmetlen, amikor az ülések párnázata szétmegy, tartása megszűnik. Nem mellesleg esztétikailag sem felemelő látvány, de szerencsére erre is van fifikás megoldás.

Rutinos mozdulatok adnak új formát

A kárpitos az üléshuzat lebontása után egyszerűen kivágja az elgyengült részt (főleg a vezetőülések ajtó felőli oldalpárnájára jellemző), majd méretre szabja a hasonló keménységű szivacsból a pótlást. Ragasztás, faragás, feledés. Nem bonyolult és például az autó továbbértékesítésekor igazán jól jöhet, növeli az értékét.