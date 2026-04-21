Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

Mercedes-Benz

Itt a Mercedes-Benz csattanós válasza a BMW i3-asra

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hűtőrács, és ami mögötte van. A legnépszerűbb Mercedes-Benz már elektromos hajtással is választható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem kellett sokáig várni a Mercedes-Benz válaszára a BMW i3-as leleplezését követően, a Pekingi Autószalonon áll a nagyközönség elé a stuttgarti márka legnépszerűbb autójának akkumulátoros-elektromos változata. Könnyű lesz megkülönböztetni ezt a belső égésű motort is használó testvérétől, hiszen nagy méretű világító panel kerül előre, hatalmas ívben megy hátra a tető és mindezt megfejelték a háromágú csillagként világító lámpákkal – nincs arra esély, hogy a CLA kupéval keverjük össze az újdonságot.

592-762 km között mozog az elektromos Mercedes-Benz C-osztály szabványos hatótávolsága.
490 lóerővel debütál az elektromos Mercedes-Benz C-osztály
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Megjegyzi a kátyúkat a Mercedes-Benz légrugós futóműve

Nagyképű az akkumulátoros-elektromos C-osztály, legyen szó a kocsi elejét meghatározó Iconic hűtőrács-panelről (1050 darab LED és kontúr-világítás) vagy épp a műszerfalról. Nem feltétlenül így gondoltuk, hogy redukálni kellene a képernyők számát: az alapkivitelbe két képernyő kerül (10,3 col műszeregység, 14 col központi képernyő), felár ellenében adják a három képernyős (10,3 col műszeregység, 14 col központi- és 14 col utasülés előtti képernyő), a csúcsot jelentő MBUX Hypersreen-nél egy darab 39,1 colos képátlójú (99,3 cm!) képernyő rejtőzik az üvegpanel mögött. Utóbbinál a fedélzeti rendszer már a Google (Gemini), a Microsoft (Bing) vagy az OpenAI (ChatGPT4.0) segéddel dolgozik, Fizikai kapcsolók a kormány küllőire, az ajtópanelra és az indukciós töltők mögé kerültek, de például a légkondicionáló vezérléséhez már a képernyőt kell böködni (vagy a beszédvezérlést kell használni). Ehhez képest a vezetőoldali ajtózsebben lét kapcsoló is rejtőzik, az első- és a hátsó csomagtérfedél elektromos mozgatását lehet innen aktiválni. Az első ülések közötti konzol kétszintes, alul tároló és az USB-C töltő-csatlakozók találhatóak, utóbbiból kettő jut a hátul utazóknak is.

Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line Plus; lavender silver [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. // The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line Plus; lavender silver [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

Nem kell félni az EQE és EQS modelleken látott lendületes tetővonaltól, hiszen a szériában adott üvegtetővel (feláras a 162 gravírozott csillagot tartalmazó, szegmensenként opálosra kapcsolható Sky Control) a belső égésű motorral szerelt C-osztályhoz képest elöl 22, hátul 11 mm-rel növekedett a fejtér mérete, és a hátsó ülésen utazóknak 12 mm-rel több lábhely jut – igaz, a tengelytávolságot 97 mm-rel nyújtották meg, a szépségért valahol meg kell szenvedni. A hátsó csomagtér 470 literes, ehhez jön még a víztérfogatban 101 literes (szabványos 1 literes térfogatú kockákkal mért értéket nem közöltek) első raktér, és elektromos vonóhorog is van. Utóbbival a két hajtómotoros 400-as változat 1,8 tonnát vontathat, és a 80 kg-os terhelhetőségnek köszönhetően akár két e-kerékpárt is lehet szállítani az itt lévő biciklitartón.

 

A Mercedes-Benz C 400 4Matic electric két hajtómotoros összkerékhajtást kap 490 LE/800 Nm rendszerteljesítménnyel, a hátsó tengelyen kétfokozatú váltó is van a hatékonyság javítására. A 4,0 másodperces 0-100 km/óra gyorsulás az egy számmal nagyobb EQE esetén már az AMG-modell sajátja, az elektromos C-osztálynál még nem tudjuk, mit hoz a sportos jövő. A 94 kWh kapacitású akkumulátorral 592-762 km a szabványos hatótávolság. Töltésre 330 kW teljesítménnyel van lehetőség, értsd 10 perc alatt 325 km-nyi energia vételezhető, a fékenergia-visszatermelés maximuma 300 kW. A 2460 kg saját tömegű limuzinnál az Agility és Comfort csomagban adják a légrugózást, amely a felhőhöz csatlakozva képes felkészülni az abban eltárolt úthibákra, az összkerék-kormányzásnál a 4,5°-ban elforduló hátsó kerekek 90 centivel 11,2 méterre csökkentik a fordulókör átmérőjét. De nem csak a haladásnál próbálnak az utas kedvében járni, a töltési szünetek átvészelésére készítettek egy 15 perces szunyókálás programot is.
 

Galéria: Mercedes-Benz C electric
Fotó: Mercedes-Benz
1/99
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!