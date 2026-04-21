Itt a Mercedes-Benz csattanós válasza a BMW i3-asra

Nem kellett sokáig várni a Mercedes-Benz válaszára a BMW i3-as leleplezését követően, a Pekingi Autószalonon áll a nagyközönség elé a stuttgarti márka legnépszerűbb autójának akkumulátoros-elektromos változata. Könnyű lesz megkülönböztetni ezt a belső égésű motort is használó testvérétől, hiszen nagy méretű világító panel kerül előre, hatalmas ívben megy hátra a tető és mindezt megfejelték a háromágú csillagként világító lámpákkal – nincs arra esély, hogy a CLA kupéval keverjük össze az újdonságot.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Nagyképű az akkumulátoros-elektromos C-osztály, legyen szó a kocsi elejét meghatározó Iconic hűtőrács-panelről (1050 darab LED és kontúr-világítás) vagy épp a műszerfalról. Nem feltétlenül így gondoltuk, hogy redukálni kellene a képernyők számát: az alapkivitelbe két képernyő kerül (10,3 col műszeregység, 14 col központi képernyő), felár ellenében adják a három képernyős (10,3 col műszeregység, 14 col központi- és 14 col utasülés előtti képernyő), a csúcsot jelentő MBUX Hypersreen-nél egy darab 39,1 colos képátlójú (99,3 cm!) képernyő rejtőzik az üvegpanel mögött. Utóbbinál a fedélzeti rendszer már a Google (Gemini), a Microsoft (Bing) vagy az OpenAI (ChatGPT4.0) segéddel dolgozik, Fizikai kapcsolók a kormány küllőire, az ajtópanelra és az indukciós töltők mögé kerültek, de például a légkondicionáló vezérléséhez már a képernyőt kell böködni (vagy a beszédvezérlést kell használni). Ehhez képest a vezetőoldali ajtózsebben lét kapcsoló is rejtőzik, az első- és a hátsó csomagtérfedél elektromos mozgatását lehet innen aktiválni. Az első ülések közötti konzol kétszintes, alul tároló és az USB-C töltő-csatlakozók találhatóak, utóbbiból kettő jut a hátul utazóknak is.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati

Nem kell félni az EQE és EQS modelleken látott lendületes tetővonaltól, hiszen a szériában adott üvegtetővel (feláras a 162 gravírozott csillagot tartalmazó, szegmensenként opálosra kapcsolható Sky Control) a belső égésű motorral szerelt C-osztályhoz képest elöl 22, hátul 11 mm-rel növekedett a fejtér mérete, és a hátsó ülésen utazóknak 12 mm-rel több lábhely jut – igaz, a tengelytávolságot 97 mm-rel nyújtották meg, a szépségért valahol meg kell szenvedni. A hátsó csomagtér 470 literes, ehhez jön még a víztérfogatban 101 literes (szabványos 1 literes térfogatú kockákkal mért értéket nem közöltek) első raktér, és elektromos vonóhorog is van. Utóbbival a két hajtómotoros 400-as változat 1,8 tonnát vontathat, és a 80 kg-os terhelhetőségnek köszönhetően akár két e-kerékpárt is lehet szállítani az itt lévő biciklitartón.