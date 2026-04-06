Megjegyzi a kátyúkat a felhő alapú Mercedes-Benz futómű

Csupa képernyő műszerfalra váltott a Mercedes-Benz nagy méretű szabadidő-autója, és tisztába tették a motorkínálatot is. Szembetűnő változás a lámpákban elhelyezett háromágú csillag motívum, ami a legnagyobb GLS-osztálynál rögtön emeletesen jelenik meg a fényszóróban. De van egy érdekesebb újítása is a luxusmodellnek, mégpedig a felhő alapú felfüggesztés.

Megjegyzi a Mercedes-Benz GLS, merre kátyús az út, és legközelebb magától kényelmes üzemmódra vált a légrugózás

Minden eddiginél finomabb haladást ígér a felhő-alapú Mercedes-Benz felfüggesztés

Ebben az osztályba magától értetődő, hogy szériában adják a légrugózást, amelyből a Mercedes-Benz olyat készített, ami másodpercenként ezerszer képes változtatni a beállításán annak érdekében, hogy az aktuális útviszonyokhoz igazodjon. Ezt egészítették ki most azzal, hogy már nem csak reagál a felfüggesztés a környezetére, de a felhőben eltárolt adatok alapján előre tudja a GLS-osztály, hogy milyen minőségű útvonalon halad – ha korábban saját maga vagy típusazonos társa már haladt arra –, és előre felkészíti a felfüggesztést például a kátyúkra.

