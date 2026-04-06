Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Mercedes-Benz

Megjegyzi a kátyúkat a felhő alapú Mercedes-Benz futómű

Felhőszolgáltatás jóvoltából javul a GLS-osztály kényelme. A Mercedes-Benz légrugózása aktívan felkészül az úthibákra.
Csupa képernyő műszerfalra váltott a Mercedes-Benz nagy méretű szabadidő-autója, és tisztába tették a motorkínálatot is. Szembetűnő változás a lámpákban elhelyezett háromágú csillag motívum, ami a legnagyobb GLS-osztálynál rögtön emeletesen jelenik meg a fényszóróban. De van egy érdekesebb újítása is a luxusmodellnek, mégpedig a felhő alapú felfüggesztés.

Minden eddiginél kényelmesebb haladást ígér a kátyúkat a felhőben eltároló Mercedes-Benz légrugózás.
Megjegyzi a Mercedes-Benz GLS, merre kátyús az út, és legközelebb magától kényelmes üzemmódra vált a légrugózás
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Minden eddiginél finomabb haladást ígér a felhő-alapú Mercedes-Benz felfüggesztés

Ebben az osztályba magától értetődő, hogy szériában adják a légrugózást, amelyből a Mercedes-Benz olyat készített, ami másodpercenként ezerszer képes változtatni a beállításán annak érdekében, hogy az aktuális útviszonyokhoz igazodjon. Ezt egészítették ki most azzal, hogy már nem csak reagál a felfüggesztés a környezetére, de a felhőben eltárolt adatok alapján előre tudja a GLS-osztály, hogy milyen minőségű útvonalon halad – ha korábban saját maga vagy típusazonos társa már haladt arra –, és előre felkészíti a felfüggesztést például a kátyúkra. 
 

 

 

